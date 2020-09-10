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    У світі

    Польща видала білорусам понад 200 гуманітарних віз

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    Польський уряд призначив 50 мільйонів злотих на програму, котра передбачає допомогу для репресованих, а також стипендії і допомогу незалежним ЗМІ - Польща видала білорусам понад 200 гуманітарних віз
    Польський уряд призначив 50 мільйонів злотих на програму, котра передбачає допомогу для репресованих, а також стипендії і допомогу незалежним ЗМІ

    234 візи були видані у рамках програми «Солідарні з Білоруссю»

    Польща видала 234, так звані гуманітарні візи для громадян Білорусі у рамках програми «Солідарні з Білоруссю». Про це оголосив заступник міністра  закордонних справ Пйотр Вавжик під час засідання сенатської комісії закордонних справ, повідомляє Польське радіо.

    Зазначається, що програму «Солідарні з Білоруссю» польський уряд започаткував в серпні. 

    Польський уряд призначив 50 мільйонів злотих на програму, котра передбачає допомогу для репресованих, а також стипендії і допомогу незалежним ЗМІ.

    Вавжик під час засідання сенатської комісії закордонних справ наголосив, що Польща надає Білорусі всебічну підтримку, але крім цього визначає тон розмов у Європейському Союзі про ситуацію в Білорусі.

    За його словами, санкційний список ЄС охопить від 40 до 50 представників білоруського режиму.

    «Польща наполягає, щоб у список внесли якомога більше осіб, а також, щоб цей список мав відкритий характер і щоби його можна було модифікувати», – пояснив Пйотр Вавжик.

    Нагадаємо, прем’єр Польщі у серпні представив план солідарності з Білоруссю, що передбачає підтримку репресованих білорусів, програму стипендій для студентів та вчених з Білорусі, а також полегшення їх в'їзду в Польщу і доступу на ринок праці.

    Як повідомлялося, ПАРЄ візьметься за розслідування злочинів у Білорусі.

    Білорусь ЄС ЗМІ Польща візи ринок уряд
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