Польща видала білорусам понад 200 гуманітарних віз



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Польський уряд призначив 50 мільйонів злотих на програму, котра передбачає допомогу для репресованих, а також стипендії і допомогу незалежним ЗМІ

234 візи були видані у рамках програми «Солідарні з Білоруссю»

Польща видала 234, так звані гуманітарні візи для громадян Білорусі у рамках програми «Солідарні з Білоруссю». Про це оголосив заступник міністра закордонних справ Пйотр Вавжик під час засідання сенатської комісії закордонних справ, повідомляє Польське радіо.

Зазначається, що програму «Солідарні з Білоруссю» польський уряд започаткував в серпні.

Польський уряд призначив 50 мільйонів злотих на програму, котра передбачає допомогу для репресованих, а також стипендії і допомогу незалежним ЗМІ.

Вавжик під час засідання сенатської комісії закордонних справ наголосив, що Польща надає Білорусі всебічну підтримку, але крім цього визначає тон розмов у Європейському Союзі про ситуацію в Білорусі.

За його словами, санкційний список ЄС охопить від 40 до 50 представників білоруського режиму.

«Польща наполягає, щоб у список внесли якомога більше осіб, а також, щоб цей список мав відкритий характер і щоби його можна було модифікувати», – пояснив Пйотр Вавжик.

Нагадаємо, прем’єр Польщі у серпні представив план солідарності з Білоруссю, що передбачає підтримку репресованих білорусів, програму стипендій для студентів та вчених з Білорусі, а також полегшення їх в'їзду в Польщу і доступу на ринок праці.

Як повідомлялося, ПАРЄ візьметься за розслідування злочинів у Білорусі.