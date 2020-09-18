Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі



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Президент Польщі Анджей Дуда

Дуда в ході телефонної розмови заявив, що розглядає можливість введення національних санкцій щодо Білорусі

Польща розглядає можливість введення національних санкцій проти Білорусі. Подробиць про те, хто увійде в санкційний список, поки немає.

Про це в ході переговорів з президентом Литви Гітанасом Науседою заявив польський лідер Анджей Дуда, передає Reuters.

Повідомляється, що Дуда в ході телефонної розмови заявив, що розглядає можливість введення національних санкцій щодо Білорусі. При цьому наголошується, що Литва, Латвія і Естонія вже ввели заборону на поїздки білоруського лідера Олександра Лукашенка та інших 29 офіційних осіб. Країни Балтії ввели санкції, не чекаючи загального рішення Європейського союзу.

Нагадаємо, що Європарламент ухвалив резолюцію щодо санкцій проти влади Білорусі.

Також, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.



