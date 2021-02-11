Польські прикордонники затримали 42 українців, які їхали на роботу за фальшивими документами

Заробітчани зізнались, що за підроблені документи вони заплатити від 150 до 200 євро

У Польщі, на пункті пропуску в Медиці, прикордонники затримали 42 українців та 58 громадян Молдови, котрі намагались в`їхати у країну за підробленими документами.

Про це повідомляє Straż Granicznа.

Відомо, що заробітчани із України та Молдови їхали у польське місто Лодзь. Там вони нібито повинні були працювали в готелях та на складах. Проте після перевірки польські прикордонники встановили, що їхні запрошення на роботу - фальшиві.

Згодом заробітчани зізнались, що за підроблені документи вони заплатити від 150 до 200 євро. Частина із затриманих планували залишитись на роботі в Польщі, інші - поїхати на заробітки у Західну Європу.

«Оскільки метою їхнього приїзду мала бути праця в Польщі, вони також показали заяви про доручення праці. Перевірка їх показала, що заяви були цілковито підроблені. На основі цих документів вони мали працювати обслуговуючим персоналом у готелях та працівниками складів в околицях Лодзі і на заході Польщі. Іноземці зізналися у використанні підроблених документів, стверджуючи, що це для них була перепустка на в’їзд до країн Європейського Союзу», - сказала майор Ельжбєта Пікор, речниця Бескидського відділу прикордонної служби.

Правопорушники добровільно погодилися на шість місяців позбавлення волі з відтермінуванням на два роки. Усіх заробітчан повернули в Україну. Суд у Польщі також ухвалить рішення щодо заборони їм на в'їзд до країн Шенгенської зони.

Прикордонники повернули їх до України. Це була найчисельніша група людей з підробленими документами, затримана впродовж останніх років.

До слова, днями кіберполіція викрила організовану групу, що виготовляла та збувала підроблені водійські посвідчення. Фігуранти в інтернеті приймали заявки на виготовлення посвідчень водія європейського зразка.