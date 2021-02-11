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    Польські прикордонники затримали 42 українців, які їхали на роботу за фальшивими документами

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    <span>Українці мали фальшиві дозволи на роботу в Польщі</span> - Польські прикордонники затримали 42 українців, які їхали на роботу за фальшивими документами
    Українці мали фальшиві дозволи на роботу в Польщі
    Фото з відкритих джерел

    Заробітчани зізнались, що за підроблені документи вони заплатити від 150 до 200 євро

    У Польщі, на пункті пропуску в Медиці, прикордонники затримали 42 українців та 58 громадян Молдови, котрі намагались в`їхати у країну за підробленими документами.

    Про це повідомляє Straż Granicznа.

    Відомо, що заробітчани із України та Молдови  їхали у польське місто Лодзь. Там вони нібито повинні були працювали в готелях та на складах. Проте після перевірки польські прикордонники встановили, що їхні запрошення на роботу - фальшиві.

    Згодом заробітчани зізнались, що за підроблені документи вони заплатити від 150 до 200 євро. Частина із затриманих планували залишитись на роботі в Польщі, інші - поїхати на заробітки у Західну Європу.

    «Оскільки метою їхнього приїзду мала бути праця в Польщі, вони також показали заяви про доручення праці. Перевірка їх показала, що заяви були цілковито підроблені. На основі цих документів вони мали працювати обслуговуючим персоналом у готелях та працівниками складів в околицях Лодзі і на заході Польщі. Іноземці зізналися у використанні підроблених документів, стверджуючи, що це для них була перепустка на в’їзд до країн Європейського Союзу», - сказала майор Ельжбєта Пікор, речниця Бескидського відділу прикордонної служби.

    Правопорушники добровільно погодилися на шість місяців позбавлення волі з відтермінуванням на два роки. Усіх заробітчан повернули в Україну. Суд у Польщі також ухвалить рішення щодо заборони їм на в'їзд до країн Шенгенської зони. 

    Прикордонники повернули їх до України. Це була найчисельніша група людей з підробленими документами, затримана впродовж останніх років.

    До слова, днями кіберполіція викрила організовану групу, що виготовляла та збувала підроблені водійські посвідчення. Фігуранти в інтернеті приймали заявки на виготовлення посвідчень водія європейського зразка.

    Теги: прикордонники Польща документи праця заробітчани
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