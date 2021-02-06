  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Якщо Росія нападе на Польщу. В Москві обіцяють перемогти за лічені дні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>&laquo;При необхідності ми їх швидко розгромимо&raquo; - військовий фахівець</p> - Якщо Росія нападе на Польщу. В Москві обіцяють перемогти за лічені дні

    «При необхідності ми їх швидко розгромимо» - військовий фахівець

    «Американське озброєння не зіграє великої ролі» – російський військовий

    Заступник президента Російської академії ракетних і артилерійських наук з інформаційної політики, доктор військових наук Сівков назвав можливий термін розгрому Польщі в разі ймовірної війни. Відповідний коментар експерта наводять російські ЗМІ.

    «Російські Збройні сили, оснащені сучасною військовою технікою, значно перевершують польську армію. При необхідності ми їх швидко розгромимо. Не за чотири дні, але двадцять цілком достатньо. Американське озброєння не зіграє великої ролі», – заявив фахівець.

    На його думку, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) за бойовим потенціалом в три рази поступаються російським ракетним комплексам «Іскандер». «MIM-104 (Patriot) теж значно поступаються нашій зенітно-ракетній системі С-400. Винищувач п’ятого покоління F-35 (Lightning II) – так, чудова машина, але вартість позамежна», – додав експерт.

    Таким чином високопосадовець Російської академії з інформаційної політики прокоментував повідомлення преси, в якому заявлялося про проведення Варшавою моделювання гіпотетичного конфлікту з Москвою, за підсумками якого польська столиця була здана російській стороні на четверту добу війни.

    Нагадаємо, США та Росія продовжили ядерну угоду ще на п’ять років.

    Читайте також:
    Ядерна війна реальна? Білий дім ламає голову, як протверезити китайців та росіян
    Теги: Росія Польща США війна озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies