«Американське озброєння не зіграє великої ролі» – російський військовий

Заступник президента Російської академії ракетних і артилерійських наук з інформаційної політики, доктор військових наук Сівков назвав можливий термін розгрому Польщі в разі ймовірної війни. Відповідний коментар експерта наводять російські ЗМІ.

«Російські Збройні сили, оснащені сучасною військовою технікою, значно перевершують польську армію. При необхідності ми їх швидко розгромимо. Не за чотири дні, але двадцять цілком достатньо. Американське озброєння не зіграє великої ролі», – заявив фахівець.

На його думку, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) за бойовим потенціалом в три рази поступаються російським ракетним комплексам «Іскандер». «MIM-104 (Patriot) теж значно поступаються нашій зенітно-ракетній системі С-400. Винищувач п’ятого покоління F-35 (Lightning II) – так, чудова машина, але вартість позамежна», – додав експерт.

Таким чином високопосадовець Російської академії з інформаційної політики прокоментував повідомлення преси, в якому заявлялося про проведення Варшавою моделювання гіпотетичного конфлікту з Москвою, за підсумками якого польська столиця була здана російській стороні на четверту добу війни.

Нагадаємо, США та Росія продовжили ядерну угоду ще на п’ять років.

Читайте також: