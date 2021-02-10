Розстріляні «Жигулі»: стало відомо, хто саме намагався прорватися через блокпост ЗСУ

Боєць на блок-посту зробив попереджувальний постріл у повітря, після чого водій ненадовго зупинив авто

За кермом автомобіля був таксист, який мало не завіз пасажира в «сіру зону»

Штаб ООС 9 лютого повідомив про надзвичайну подію: українські бійці стріляли в цивільний автомобіль, який намагався прорватися через блок-пост поблизу Вікторівки Донецької області, Внаслідок стрілянини поранено пасажира, водій «Жигулів» загинув.

Стало відомо, що автомобілем кермував таксист, а поранено військовослужбовця, який мав при собі документи військкомату, необхідні для того, щоб поступити на службу в 53-ю окрему механізовану бригаду імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України. Бригада займає смугу в районі зони розведення Богданівка-Петрівське.

Про це розповів журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

За словами Бутусова, військовий прибув в зону Операції об'єднаних сил і поїхав у штаб на таксі.

«Таксисти досконало знають район оборони, постійно возять бійців, тому чоловік не сумнівався, що його доставлять точно і найкоротшим маршрутом. Важко зрозуміти, що керувало таксистом, який замість поїздки правильним маршрутом виїхав на передову, на наш взводний опорний пункт. Тут проїзд заборонений. Ще трохи, і вони проїхали б у Вікторівку – село вже в «сірій зоні», – написав Бутусов.

Боєць на блок-посту зробив попереджувальний постріл у повітря, після чого водій зупинив машину. Таксист і пасажир вийшли назовні, однак після вимоги військового підійти, повернулися в салон. Після цього боєць відкрив вогонь на поразку.