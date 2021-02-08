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    Мінімальна зарплата в Україні та ЄС: озвучено цифри

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    <span>Із 1 січня 2021 року в Україні встановлена мінімальна зарплата на рівні 6 тисяч гривень</span> - Мінімальна зарплата в Україні та ЄС: озвучено цифри
    Із 1 січня 2021 року в Україні встановлена мінімальна зарплата на рівні 6 тисяч гривень
    Фото: depositphotos.com

    Євростат назвав мінімальні зарплати в Європі

    Мінімальна зарплата в Україні майже вдесятеро нижче, ніж в Ірландії та Німеччині, і в 13 разів нижче, ніж в Люксембурзі. Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 6 тисяч гривень, що за курсом валют на сьогодні, 8 лютого, дорівнює 180,47 євро. На початок січня 21 з 27 держав-членів ЄС встановили мінімальну заробітну плату, про що повідомляє Євростат.

    Так, мінімальна зарплата на сході Європейського Союзу в середньому 700 євро. На північному заході Союзу середні зарплати в два рази вище. У січні 2021-го в десяти державах-членах ЄС, розташованих на сході, мінімальна заробітна плата була нижче 700 євро на місяць: Болгарія (332 євро), Угорщина (442 євро), Румунія (458 євро), Латвія (500 євро), Хорватія (563 євро), Чехія (579 євро), Естонія (584 євро), Польща (614 євро), Словаччина (623 євро) і Литва (642 євро).

    Мінімальні зарплати в Європі виглядають так
    Мінімальні зарплати в Європі виглядають так

    У п'яти інших державах, розташованих переважно на півдні ЄС, мінімальна зарплата становить від 700 євро в місяць: Греція (758 євро), Португалія (776 євро), Мальта (785 євро), Словенія (1 024 євро) і Іспанія (1108 євро). В інших шести країнах, розташованих на заході і півночі, мінімальна заробітна плата перевищила 1500 євро: Франція (1 555 євро), Німеччина (1614 євро), Бельгія (1 626 євро), Нідерланди (1 685 євро), Ірландія (тисячу сімсот двадцять чотири євро) і Люксембург (2 202 євро).

    Для порівняння, в США середня мінімальна зарплата становила 1 024 євро.

    До слова, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що середня зарплата в Україні може зрівнятись із заробітком у сусідній Польщі через 30-40 роківГетманцев зазначив, що наразі Україна є найбіднішою країною Європи, і «потрібно думати, як наздогнати Вірменію чи Білорусь».

    Також глава уряду Денис Шмигаль повідомив, на скільки цьогоріч зросте середня зарплата

    Раніше соціологи дізнались, скільки хочуть отримувати українці

    Також названо галузі, в яких платять більше.

     Читайте також: 
    Теги: ЄС Польща економіка зарплата мінімальна заробітна плата українці
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