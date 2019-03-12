Через негоду на Київщині отримали травми три людини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ВІтер повалив дерево у Таращі Фото: ДСНС

У Фастові на жінку впало дерево

Через негоду на Київщині 11 березня з дахів позривало покрівлю та попадали дерева, є постраждалі. За минулу добу на лінію 102 надійшло 11 повідомлень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Так, у Рокитнянському районі з навчально-виховного приміщення с. Телешків зірвало приблизно 600 квадратних метрів даху. Евакуація не проводилася, постраждалих немає.

Схожа подія сталася у Білій Церкві. З адміністративної будівлі місцевої поліції зірвало покрівлю. Ніхто не постраждав.

А от до центральної районної лікарні Фастова звернулася жінка з численними травмами. Черговий лікар швидкої медичної допомоги повідомив поліції, що на місцеву мешканку впало дерево під час її перебування в парку.

У Вишгороді на авто впав рекламний білборд, а в Кагарлицькому районі зірвана покрівля гаража завдала шкоди здоров’ю чоловіка.

У палату інтенсивної терапії Сквирської районної лікарні з великою кількістю ран та переломів потрапив місцевий чоловік, який заліз на дах закинутої ферми та через сильний порив вітру впав з висоти 5 метрів. Причину таких дій встановить слідство.

Загалом за минулу добу через негоду та обрив ліній електропередачі в Київській області було знеструмлено 73 населених пункти повністю та 93 частково.

Поліція попереджає громадян про небезпеку сильного вітру та радить триматися подалі від стовпів, дерев та рекламних білбордів під час сильного вітру.

Як повідомлялося, 11 березня у Києві негода наробила серйозного лиха.

Станом на 17:00, для надання допомоги населенню через наслідки негоди столичні рятувальники здійснили 19 виїздів, з них 9 разів на прибирання повалених дерев, 6 разів на прибирання висячих елементів покрівлі та на прибирання стовпа, банера, та двічі зупинки громадського транспорту.

До слова, «Главком» раніше повідомляв, що 12 березня через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.

Столичні рятувальники отримали численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.