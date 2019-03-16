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    Вінничан попередили про новий буревій

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    Вінничан попередили про новий буревій

    У Вінницькій області очікують погіршення погоди

    Протягом 16 та 17 березня у Вінницькій області та по значній частині території України очікують сильний вітер та опади.

    Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометеорологічного центру. 

    «Протягом доби 16 березня та вночі 17 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вдень 16 березня у західних областях місцями 25-28 м/с. Вночі 16 березня на Закарпатті та в Карпатах значні опади (дощ та мокрий сніг); І рівень небезпечності, жовтий» - йдеться в повідомленні. 

    Зокрема на Вінниччині очікують пориви вітру, швидкістю в 24 м/с. 

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині буревій забрав життя жінки та маленької дівчинки.

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