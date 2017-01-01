Полторак нагородив 200 військових у зоні АТО

Міністр оборони відвідав район проведення АТО

До Дня Збройних сил України 6 грудня відомчими відзнаками будуть нагороджені близько 1100 військовослужбовців, які виконують завдання в районі проведення АТО. Про це повідомив 25 листопада Степан Полторак, перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі. Як повідомили у Міністерстві оборони, в суботу очільник відомства особисто вручив командиру однієї



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Міністр оборони відвідав район проведення АТО

До Дня Збройних сил України 6 грудня відомчими відзнаками будуть нагороджені близько 1100 військовослужбовців, які виконують завдання в районі проведення АТО.

Про це повідомив 25 листопада Степан Полторак, перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі.

Як повідомили у Міністерстві оборони, в суботу очільник відомства особисто вручив командиру однієї з бригад на Луганщині 9-міліметровий пістолетом АПС, а також нагороди двом іншим командирам – бригадної артилерійської групи та десантно-штурмового батальйону.

«Дякую вам за героїзм та зразкову службу, за те, що ви робите щодня, захищаючи нашу країну», – сказав Полторак, рішенням якого в цей день були нагороджені ще понад 200 військовослужбовців у АТО.

Нагадаємо, загалом за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Більше ніж у половині випадків військовослужбовці Збройних сил України давали противнику адекватну відповідь.

Минула доба у районі АТО минула без втрат у лавах військовослужбовців.

Як повідомлялося, у звільнених населених пунктах Травневе та Гладосове на Донеччині українська влада роздала продукти харчування. У Штабі АТО заявили, що мешканці Травневого та Гладосового, під час спілкування із представниками групи цивільно-військового співробітництва та воїнами Збройних сил України, дякували за допомогу та підтримку військових за таких скрутних погодних та соціально-побутових умов. Спостерігалося позитивне ставлення до представників Збройних сил України з боку мешканців згаданих селищ.