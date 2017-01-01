Українська влада роздала продукти харчування у звільнених селах на Донбасі

Українська влада розпочала процес з повернення життя до сіл, звільнених на Донбасі

В населених пунктах Травневе та Гладосове на Донеччині, звільнених цього тижня, розпочали роботу групи цивільно-військового співробітництва у взаємодії з командуванням частини та головою Новолуганської сільської ради Бахмутського району. Про це інформує Штаб АТО. За його даними, 24 листопада згадані групи здійснили візит у населені пункти Травневе



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Українська влада розпочала процес з повернення життя до сіл, звільнених на Донбасі

В населених пунктах Травневе та Гладосове на Донеччині, звільнених цього тижня, розпочали роботу групи цивільно-військового співробітництва у взаємодії з командуванням частини та головою Новолуганської сільської ради Бахмутського району. Про це інформує Штаб АТО.

За його даними, 24 листопада згадані групи здійснили візит у населені пункти Травневе та Гладосове з метою допомоги цивільному населенню та оцінки поточної ситуації.

«Під час роботи в населених пунктах було роздано продукти харчування та зимовий одяг населенню. Для координації збору та розповсюдження гуманітарної допомоги першої необхідності для населення, офіцерами ЦВС організовано тимчасовий гуманітарний центр в Травневому. Були проведені бесіди з місцевим населенням та збір необхідної інформації для планування подальшої роботи та вирішення проблемних питань», - йдеться у повідомленні.

У Штабі АТО зазначили, що мешканці Травневого та Гладосового, під час спілкування із представниками групи ЦВС та воїнами Збройних сил України, дякували за допомогу та підтримку військових за таких скрутних погодних та соціально-побутових умов.

«Відбувся конструктивний діалог щодо проблемних питань населених пунктів та шляхів щодо їх вирішення. Спостерігалося позитивне ставлення до представників Збройних сил України з боку мешканців згаданих селищ», - також зазначили у повідомленні військові.

«Основні проблеми у населених пунктах, які були виявлені в ході роботи групи СІМІК, були спричинені російсько-терористичними військами: відсутність централізованого енергоживлення в Травневому; відсутність газопостачання; відсутність питної води», - додали у Штабі.

Нагадаємо, 22 листопада волонтер Юрій Мисягін заявив, що українські військові звільнили кілька селищ. 23 листопада Штаб АТО підтвердив, що окремі підрозділи Збройних сил України на Луганському напрямку покращили тактичне положення. 24 листопада повідомлялося, що мова йшла про звільнення двох сіл Травневе та Гладосове.