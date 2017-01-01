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    Міноборони: доба в АТО минула без втрат і поранень

    Противник продовжує вести обстріли по наших позиціях
    Минула доба у районі АТО минула без втрат у лавах військовослужбовців. Крім того, двоє бійців, які вважалися загиблими внаслідок зіткнення під Кримським, повернулися до своїх підрозділів. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко. «Впродовж учорашнього дня наші воїни у районі проведення
    • 25 Листопада, 14:14
    • Розсилка

    Противник продовжує вести обстріли по наших позиціях

    Минула доба у районі АТО минула без втрат у лавах військовослужбовців. Крім того, двоє бійців, які вважалися загиблими внаслідок зіткнення під Кримським, повернулися до своїх підрозділів. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

    «Впродовж учорашнього дня наші воїни у районі проведення антитерористичної операції не зазнали жодних втрат. Більше того, двоє військовослужбовців, які вважалися загиблими унаслідок зіткнення в районі Кримського, змогли завдати втрат ворогу та вийти із зони ураження й повернутися до своїх бойових підрозділів», - сказав Лисенко.

    «Противник продовжує вести обстріли по наших позиціях зі зброї, забороненої Мінськими угодами», - зазначив Лисенко.

    Надаємо, загалом за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Більше ніж у половині випадків військовослужбовці Збройних сил України давали противнику адекватну відповідь.

    Джерело: Укрінформ

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