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    Полторак обіцяє піти у відставку, якщо буде доведено корупційну провину його заступника

    Полторак зауважив, що його заступника протягом трьох місяців жодного разу не допитали
    Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що подасть у відставку, якщо буде доведено вину його заступника Ігоря Павловського. Про це міністр оборони сказав під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. «Якщо буде доведено вину мого заступника - я подам у відставку», - заявив міністр.
    • Сьогодні, 17:52
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    Міністр оборони України Степан Полторак
    Міністр оборони України Степан Полторак

    Полторак зауважив, що його заступника протягом трьох місяців жодного разу не допитали

    Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що подасть у відставку, якщо буде доведено вину його заступника Ігоря Павловського.

    Про це міністр оборони сказав під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

    «Якщо буде доведено вину мого заступника - я подам у відставку», - заявив міністр.

    Водночас Полторак зауважив, що його заступника протягом трьох місяців жодного разу не допитали. Павловський є фігурантом кримінальної справи щодо розтрати 150 млн грн під час закупівлі пального у 2016 році для Міністерства оборони.

    Як повідомлялося, 11 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП затримали заступника міністра міністра оборони  Павловського і директора департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в причетності до розтрати понад 149 млн грн держкоштів при закупівлі палива для оборонного відомства.

    Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід Павловському у вигляді цілодобового домашнього арешту. 

    Сторона обвинувачення просила для заступника міністра арешт або 75 мільйонів гривень застави,  для директора Департаменту держзакупівель – арешт або 8 мільйонів гривень застави.

    Також відомо, що компанія партнера нардепа Грановського фігурує у справі про розтрату в Міноборони. Мова йде про минулорічний тендер, на якому перемогу здобула компанія «Трейд Коммодіті» пов’язана із бізнесменом Андрієм Адамовським. У компанії «Трейд Коммодіті» заявили, що готові допомагати слідству НАБУ.

     

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