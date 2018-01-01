Полторак обіцяє піти у відставку, якщо буде доведено корупційну провину його заступника

Полторак зауважив, що його заступника протягом трьох місяців жодного разу не допитали

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що подасть у відставку, якщо буде доведено вину його заступника Ігоря Павловського. Про це міністр оборони сказав під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. «Якщо буде доведено вину мого заступника - я подам у відставку», - заявив міністр.



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Міністр оборони України Степан Полторак

Полторак зауважив, що його заступника протягом трьох місяців жодного разу не допитали

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що подасть у відставку, якщо буде доведено вину його заступника Ігоря Павловського.

Про це міністр оборони сказав під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

«Якщо буде доведено вину мого заступника - я подам у відставку», - заявив міністр.

Водночас Полторак зауважив, що його заступника протягом трьох місяців жодного разу не допитали. Павловський є фігурантом кримінальної справи щодо розтрати 150 млн грн під час закупівлі пального у 2016 році для Міністерства оборони.

Як повідомлялося, 11 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП затримали заступника міністра міністра оборони Павловського і директора департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в причетності до розтрати понад 149 млн грн держкоштів при закупівлі палива для оборонного відомства.

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід Павловському у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Сторона обвинувачення просила для заступника міністра арешт або 75 мільйонів гривень застави, для директора Департаменту держзакупівель – арешт або 8 мільйонів гривень застави.

Також відомо, що компанія партнера нардепа Грановського фігурує у справі про розтрату в Міноборони. Мова йде про минулорічний тендер, на якому перемогу здобула компанія «Трейд Коммодіті» пов’язана із бізнесменом Андрієм Адамовським. У компанії «Трейд Коммодіті» заявили, що готові допомагати слідству НАБУ.