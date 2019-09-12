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    Поляка, який вбив 26-річну українку, застрелили німецькі полісмени

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    Поляка, який вбив 26-річну українку, застрелили німецькі полісмени

    Громадянин Польщі вбив українку і втік до Німеччини

    Громадянин Польщі застрелив знайому українку, після чого втік до Німеччини і був убитий поліцейськими при затриманні. Про це повідомляє Fakt24.pl.

    Вбивство 26-річної українки сталося в місті Гожув-Великопольський недалеко від німецького кордону.

    Місцевий житель Павло Р., якому також було 26 років, застрелив дівчину в пральні, де вона працювала. За даними ЗМІ, вбивство сталося в результаті сварки, коли дівчина сказала, що не хоче з ним зустрічатися.

    Після скоєння злочину чоловік відправився до Німеччини, проте його вже розшукували польські і німецькі поліцейські.

    Неподалік від Берліна його авто зупинила поліція. Він вийшов з автомобіля і спрямував зброю на правоохоронців, після чого поліція відкрила вогонь на ураження. Чоловік від отриманих ран помер на місці.

    Нагадаємо, в Польщі вбили громадянку України. У польському місті Сохачев була вбита 26-річна мешканка Львівської області.

     

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