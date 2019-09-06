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    У Польщі вбили 26-річну українку

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    30 серпня у польському місті Сохачев було вбито 26-річну мешканку Львівської області - У Польщі вбили 26-річну українку
    30 серпня у польському місті Сохачев було вбито 26-річну мешканку Львівської області

    Правоохоронці встановили, що до злочину причетний громадянин України

    Національна поліція України спільно з польськими колегами встановлює місце перебування громадянина України, підозрюваного у вбивстві на території Польщі 26-річної українки.

    Як повідомляє пресслужба Нацполіції, про це йшлося під час зустрічі першого заступника голови Нацполіції - начальника кримінальної поліції В‘ячеслава Аброськіна з представником міністерства внутрішніх справ Польщі Павлом Добошем.

    За словами Аброськіна, 30 серпня у польському місті Сохачев було вбито 26-річну мешканку Львівської області.

    Правоохоронці встановили, що до злочину причетний громадянин України. За інформацією польських правоохоронців, після вчинення злочину він виїхав на територію України.

    Аброськін подякував польским колегам за допомогу в поверненні тіла нашої співвітчизниці для поховання на батьківщині.

    До слова, поліція Варшави в середу, 4 вересня, затримала трьох громадян України, які погрожували влаштувати теракт під час урочистостей з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. 

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