Помер «кіборг», який поставив прапор над Донецьким аеропортом



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Олександр Колодяжний помер 11 липня 2019 року

Розвідник помер у лікарні через поранення, несумісне з життям

У лікарні від отриманих поранень помер розвідник, старший сержант, кавалер ордена За мужність 3-го ступеня Олександр Колодяжний. Про це у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

«Четверте поранення, несумісне з життям. 11 липня зранку в центральному військовому госпіталі серце зупинилося. Лікарі боролися до останньої хвилини», - написала вона.

Він був розвідником 74-го розвідувального батальйону. Як повідомляють ЗМІ, в 2014-му Колодяжний, «ризикуючи собою, поставив український прапор над старим терміналом (Донецького аеропорту, - ред.)».

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув військовий, який півтора роки пробув у полоні. У зоні ООС загинув український військовий Владислав Локтіонов, який 19 місяців пробув у полоні.