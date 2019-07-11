  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помер «кіборг», який поставив прапор над Донецьким аеропортом

    • Розсилка
    <p>Олександр Колодяжний помер 11 липня 2019 року&nbsp;</p> - Помер «кіборг», який поставив прапор над Донецьким аеропортом

    Олександр Колодяжний помер 11 липня 2019 року 

    Розвідник помер у лікарні через поранення, несумісне з життям

    У лікарні від отриманих поранень помер розвідник, старший сержант, кавалер ордена За мужність 3-го ступеня Олександр Колодяжний. Про це у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

    «Четверте поранення, несумісне з життям. 11 липня зранку в центральному військовому госпіталі серце зупинилося. Лікарі боролися до останньої хвилини», - написала вона.

    Читайте також

    Він був розвідником 74-го розвідувального батальйону. Як повідомляють ЗМІ, в 2014-му Колодяжний, «ризикуючи собою, поставив український прапор над старим терміналом (Донецького аеропорту, - ред.)».

    Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув військовий, який півтора роки пробув у полоні. У зоні ООС загинув український військовий Владислав Локтіонов, який 19 місяців пробув у полоні.

    Читайте також
    ЗСУ Дніпро прапор смерть військові аеропорт Донецьк лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ