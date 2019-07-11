Прокуратура кваліфікувала як теракт обстріл автоколони голови Донецької ОДА



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Фото автомобіля ЗСУ, в якому через обстріл бойовиків 10 липня загинув військовий

В результаті обстрілу загинув 21-річний військовий

В Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом обстрілу бойовиками автомобіля Збройних сил України, в результаті якого один військовослужбовець загинув, а інший отримав поранення. Про це повідомляє на Facebook прокуратура Донецької області.

Як повідомляється, за даним фактом відкрито справу за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

«10 липня в результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями терористичної організації «ДНР» на виїзді з села Гранітне Волноваського району Донецької області протитанковою керованою ракетою розстріляний військовий автомобіль марки КрАЗ Збройних сил України», - йдеться в повідомленні..

Як повідомляв Главком, 10 липня внаслідок влучання керованої ракети окупантів у вантажний автомобіль КрАЗ загинув український військовий, ще один отримав поранення середньої важкості. Згинув 21-річний старший матрос-навідник, а 32-річний оператор відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів отримав численні осколкові поранення грудної клітини, живота, ніг і шиї.

Слід зазначити, що трагедія сталася, коли новопризначений глава Донецької ОДА Павло Кириленко їхав на лінію розмежування, не попередивши силовиків.

Віцепрем'єр Павло Розенко закликав президента Володимира Зеленського відсторонити від посади очільника Донецької області Павла Кириленка, під час супроводу якого в зоні Операції об’єднаних сил загинув військовий.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл автомобіля Збройних сил України у селі Гранітне – це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у «нормандському форматі».

У мережі оприлюднили фото розстріляного бойовиками КрАЗу.

Нагадаємо, президент Зеленський призначив головою Донецької ОДА близького родича бойовика «ДНР». Кандидатуру Павла Кириленка Кабміну подала команда Зеленського. Відбору на відкритій конкурсній основі та громадських обговорень кандидатів президент не проводив.



