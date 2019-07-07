Сьогодні в Україні відзначають День Військово-морських сил
На Морському вокзалі Одеси відбудеться ритуал підняття Військово-Морського прапора та церемонія нагородження військовослужбовців ВМС ЗСУ
У неділю, 7 липня, відзначається День Військово-морських сил Збройних сил України. День встановлений згідно з указом президента від 12 червня 2015 року.
Уперше День ВМС України був відзначений у Севастополі 1 серпня 1997 року. Цього дня на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України.
День ВМС ЗСУ був установлений на прохання Військової ради Військово-морських сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту «Море-96» (30 липня - 1 серпня 1996), указом президента від 17 серпня 1996 року. Святкування дня ВМС стало всенародним оглядом бойової готовності українського флоту.
Згодом, згідно з указом президента Віктора Ющенка від 24 березня 2006 року, День Військово-морських сил ЗСУ відзначався щорічно в першу неділю липня. З 2012 року почали відзначати в останню неділю липня. У 2015 році ми знову повернулися до святкування Дня Військово-морських сил в першу неділю липня.
Прикметно, що на липень припадають найбільш значущі дати в історії українського військового флоту. Так, 5 липня 1918 року був оприлюднений закон про уніформу для українського флоту; 18 липня 1918 р. було ухвалено закон про Військово-морський прапор України; того ж таки липня 1918 р. було створено постійно діюче з'єднання Військово-морського флоту Української держави - бригада тральщиків. 21 липня 1992 року сторожовий корабель СКР-112 підняв український прапор і перейшов під юрисдикцію України, а 30 липня 1996 року відбулися перші оперативно-тактичні навчання ВМС України під прапором Верховного головнокомандувача ЗСУ «Море-96».
Нині, у зв'язку з російською окупацією Криму, штаб ВМС України розташований в Одесі.
Водночас сьогодні своє професійне свято відзначають і працівники морського та річкового флоту.
В цей день на Морському вокзалі Одеси відбудеться ритуал підняття Військово-Морського прапора, прапорів розцвічування на кораблях Військово-Морських Сил Збройних Сил України та церемонія нагородження військовослужбовців ВМС ЗСУ.
На честь загиблих моряків в акваторії Одеського заливу з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України будуть покладені на воду вінки та квіти.
Центр військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил Збройних Сил України представить глядачам концертний виступ-дефіле.
Впродовж дня одесити та гості міста зможуть оглянути бойові кораблі, катери, судна забезпечення, військову техніку та зразки озброєння ВМС ЗСУ.
Також всі бажаючі зможуть ознайомитися з презентаціями військової служби за контрактом, військових навчальних закладів Військово-Морських Сил Збройних Сил України та виставками «Повернення додому» та «Блокпост пам’яті».
Увечері на вул. Дерибасівський буде даний святковий концерт.
План святкових заходів з нагоди відзначення Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України
7 липня 2019 року
08:50-10:00, Морський вокзал - Ритуал підняття Військово-Морського прапора, прапорів розцвічування на кораблях Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Церемонія нагородження військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Покладання вінків та квітів на воду на честь загиблих військових і цивільних моряків в акваторії Одеського заливу з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
10:00-20:00, Морський вокзал - Огляд бойових кораблів, катерів, суден забезпечення, показ військової техніки, зразків озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України мешканцям і гостям міста.
10:00-20:00, Морський вокзал - Презентація військової служби за контрактом, військових навчальних закладів Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
10:40-11:00, Морський вокзал - Концертний виступ-дефіле Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
10:40-13:00, Морський вокзал - Презентація та проведення виставок «Повернення додому» та «Блокпост пам’яті».
19:00-22:00, вул. Дерибасівська - Святковий концерт з нагоди відзначення Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.