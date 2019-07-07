Сьогодні в Україні відзначають День Військово-морських сил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні відзначають День Військово-морських сил

На Морському вокзалі Одеси відбудеться ритуал підняття Військово-Морського прапора та церемонія нагородження військовослужбовців ВМС ЗСУ

У неділю, 7 липня, відзначається День Військово-морських сил Збройних сил України. День встановлений згідно з указом президента від 12 червня 2015 року.

Уперше День ВМС України був відзначений у Севастополі 1 серпня 1997 року. Цього дня на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України.

День ВМС ЗСУ був установлений на прохання Військової ради Військово-морських сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту «Море-96» (30 липня - 1 серпня 1996), указом президента від 17 серпня 1996 року. Святкування дня ВМС стало всенародним оглядом бойової готовності українського флоту.

Згодом, згідно з указом президента Віктора Ющенка від 24 березня 2006 року, День Військово-морських сил ЗСУ відзначався щорічно в першу неділю липня. З 2012 року почали відзначати в останню неділю липня. У 2015 році ми знову повернулися до святкування Дня Військово-морських сил в першу неділю липня.

Прикметно, що на липень припадають найбільш значущі дати в історії українського військового флоту. Так, 5 липня 1918 року був оприлюднений закон про уніформу для українського флоту; 18 липня 1918 р. було ухвалено закон про Військово-морський прапор України; того ж таки липня 1918 р. було створено постійно діюче з'єднання Військово-морського флоту Української держави - бригада тральщиків. 21 липня 1992 року сторожовий корабель СКР-112 підняв український прапор і перейшов під юрисдикцію України, а 30 липня 1996 року відбулися перші оперативно-тактичні навчання ВМС України під прапором Верховного головнокомандувача ЗСУ «Море-96».

Нині, у зв'язку з російською окупацією Криму, штаб ВМС України розташований в Одесі.

Водночас сьогодні своє професійне свято відзначають і працівники морського та річкового флоту.

В цей день на Морському вокзалі Одеси відбудеться ритуал підняття Військово-Морського прапора, прапорів розцвічування на кораблях Військово-Морських Сил Збройних Сил України та церемонія нагородження військовослужбовців ВМС ЗСУ.

На честь загиблих моряків в акваторії Одеського заливу з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України будуть покладені на воду вінки та квіти.

Центр військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил Збройних Сил України представить глядачам концертний виступ-дефіле.

Впродовж дня одесити та гості міста зможуть оглянути бойові кораблі, катери, судна забезпечення, військову техніку та зразки озброєння ВМС ЗСУ.

Також всі бажаючі зможуть ознайомитися з презентаціями військової служби за контрактом, військових навчальних закладів Військово-Морських Сил Збройних Сил України та виставками «Повернення додому» та «Блокпост пам’яті».