Справа про труп бабусі у шафі: столична поліція повідомила подробиці (фото, відео)



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За вказаною заявницею адресою поліцейські виявили тіло 82-річної власниці квартири Фото: Нацполіція

Із зловмисником спілкуються поліцейські, аби встановити причини та мотиви злочину

У Києві поліцейські затримали зловмисника, який задушив бабусю, а тіло заховав у шафі в її квартирі.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

«На спецлінію 102 зателефонувала жінка та повідомила, що у квартирі її знайомого на вулиці Зодчих знаходиться жінка без ознак життя. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі, які констатували смерть загиблої», - йдеться в повідомленні.

Оперуповноважений Святошинського управління поліції Ігор Стасюк розповів, що заявниця познайомилася з чоловіком на сайті знайомств і той запросив її у гості. У квартирі молодик почав погрожувати вбивством новій знайомій та показав тіло вбитої пенсіонерки у шафі. Проте, жінці вдалося втекти з помешкання та викликати поліцію.

«За вказаною заявницею адресою поліцейські виявили тіло 82-річної власниці квартири. У загиблої на голові був поліетиленовий пакет. У ході оперативно-розшукових заходів ми затримали зловмисника у власній квартирі на вулиці Якуба Коласа. Попередньо - смерть жінки настала внаслідок удушення», - повідомив правоохоронець.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 23-річний киянин, раніше судимий за незаконне заволодіння автомобілем.

«Ми розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Наразі з затриманим та жінкою-свідком спілкуються поліцейські та проводять усі необхідні слідчі дії», - додав правоохоронець.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 6 грудня, в поліцію звернулася жінка і заявила про страшну подію. Вона стверджувала, що в квартирі на вулиці Зодчих, 68 вона бачила труп жінки з пакетом на голові.