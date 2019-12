У літаку загиблого американського репера знайшли 30 кг наркотиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джаред Ентоні Гіґґінс, який виступав під псевдонімом Juice WRLD, помер 8 грудня в чиказькому аеропорту Мідвей

Крім марихуани, репер Juice WRLD часто приймав Percocet - популярний серед американців опіоїдний анальгетик

У приватному літаку померлого американського репера Juice WRLD знайшли понад 30 кілограмів марихуани.

Про це повідомляє портал TMZ.

Поліцейські з'ясували після допиту осіб, які перебували разом з музикантом на борту, що незадовго до своєї смерті він випив кілька таблеток. Поки не уточнюється, що саме в них містилося.

Особа з оточення зірки також розповіла правоохоронним органам, що Juice WRLD часто приймав Percocet - популярний серед американців опіоїдний анальгетик. Крім того, у літаку було знайдено пляшку противокашлевого сиропу з кодеїном.

Джаред Ентоні Гіґґінс, який виступав під псевдонімом Juice WRLD, помер 8 грудня в чиказькому аеропорту Мідвей. У 21-річного репера стався серцевий напад. Після рейсу з Каліфорнії у співака помітили кровотечу з рота, після чого його відвезли на швидкій, проте врятувати музиканта не вдалося.

Репер Juice WRLD здобув популярність у 2018 році, коли його синґли All Girls Are the Same та Lucid Dreams посіли друге місце в чарті Billboard Hot 100. У 2019 році він отримав премію 2019 Billboard Music Awards як найкращий новий виконавець.