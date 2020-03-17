Радів окупації Криму і хотів відрізати 15 областей. Помер українофоб Едуард Лимонов



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Едуард Лімонов помер від ускладнення після операції

Публіцисту було 77 років

Помер російський письменник Едуард Лимонов. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі депутат Держдуми Сергій Шаргунов.

«Як повідомили нам його представники, останнім часом політик хворів. Сьогодні переніс одразу дві операції. Почалися проблеми з горлом, потім пішло запалення, великий письменник помер», - зазначив Шаргунов.

13 березня письменник зробив останній допис у Facebook, де анонсував вихід нової книги «Старий подорожує».

«Я уклав договір на нову книгу. Книга називається «Старий подорожує». Вона вже написана. Права куплені видавництвом Individuum. Приходили молоді і красиві люди, хлопець і дівчина. Вони мені сподобалися. Договір підписаний вчора. Так що так», - написав Лимонов.

Лимонову було 77 років.

Едуард Лимонов написав такі романи, як «Це я, Едічка» (1976), «Історія його слуги» (1982), «Щоденник невдахи» (1982), «Смерть сучасних героїв» (1985), автобіографічну трилогію «Підліток Савенко» (1983 ), «Молодий негідник» (1986), «... У нас була Велика епоха» (1995).

Лимонов також відомий як політичний діяч. У 1994 році разом з філософом Олександром Дугіним, музикантом Єгором Лєтовим, композитором Сергієм Курьохіним створив Націонал-більшовицьку партію (в 2007 році суд визнав партію екстремістською і заборонив її діяльність).

У липні 2010 року Лимонов очолив партію «Інша Росія». У січні 2011 року Мін'юст Росії відмовив партії в реєстрації.