Ірена Карпа випустила феміністичний трек: «Баби Круті Чуваки»



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У пісні можна почути списки жіночих прізвищ та імен – незалежно від часу і професій

Українська співачка і письменниця Ірена Карпа випустила пісню до Дня боротьби за жіночі права.

Про це Карпа повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«... і поки незнайомі чоловіки шлють мені копіпейщені тюльпани і соплі про «свято краси» в приватні меседжі, я хочу по-справжньому привітати знайомих моїх жінок. Знакових, сильних, відчайдушних. Відвертих, глибоких, сміливих. Талановитих, неповторних, творчих. Революціонерок, новаторок. Письменниць, менеджерок, мисткинь, музиканток, дизайнерок, викладачок, адвокаток, дипломаток, журналісток, лікарок. Мам, бабусь, сестер. Усіх тих, хто важливі не тільки для мене. Всіх моїх красунь і розумниць», – написала Карпа.

У пісні можна почути списки жіночих прізвищ та імен – незалежно від часу і професій.

У Києві відбувся мітинг і маршу за права жінок, у якому взяли участь близько тисячі учасників.

Голови дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Європейського Союзу в Україні взяли участь у Марші за права жінок, який відбувся у Києві.

Спікери акції вимагали однакових прав жінок з чоловіками, рівного представлення жінок в органах влади і ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок.