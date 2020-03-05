Відома українська письменниця написала книгу про епідемії в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лада Лузіна пише книги, в які вплітає реальні історії Києва

У книзі Лади Лузіної згадуються епідемії чуми і холери, які колись лютували у Києві

Відома українська письменниця Лада Лузіна написала нову книгу «Біси Володимирської гірки». Про неї, а також про проблеми письменництва в Україні, вона розповіла у програмі «Київ.Вголос» на радіо «Київ 98 FM».

Багато років письменниця пише книги, в які вплітає реальні історії Києва, а також міські легенди, що сьогодні вже підзабули місцеві жителі. Наприклад, у своїй новій книзі «Біси Володимирської гірки» в жанрі, як сама його визначила Лузіна, «міського фентезі», згадуються епідемії чуми і холери, які колись лютували на цій території.

«На жаль, сучасні кияни забули свою історію. Вони швидше згадають про чуму, яка колись вразила Лондон, ніж про те, що відбувалося в Києві. А це насправді була «страшна казка». Але при цьому вона породила легенду про святу, яка захищала від хвороб», - розповіла письменниця.

Такою захисницею від епідемій у нас, виявляється, вважалася свята Варвара. Її мощі сьогодні зберігаються у Володимирському соборі, а раніше знаходилися в Михайлівському монастирі. До слова, свята Варвара була дуже шанованою в світі.

Під час епідемії чуми і холери колись кияни помітили, що не заразилися чомусь тільки ченці Михайлівського монастиря. Навіть коли половина городян і ченців інших монастирів захворіла і померла. Так з'явилася легенда, що мощі святої Варвари захищали від цих хвороб.

Цікаво, що Лада Лузіна написала свою книгу, в якій розповідається про епідемію невідомого вірусу в Києві, і навіть здала її до друку задовго до того, як світ дізнався про коронавірус. «У мене є сюжет, в якому люди в ресторані сидять в медичних масках. Я тоді ще подумала, що люди настільки забули, наприклад, про епідемію свинячого грипу, що сьогоднішньому читачеві це здасться нецікавим», - говорить вона.

А в результаті книга виявилася дуже схожою на нинішню реальність. Але, до речі, якщо вірити в пророчий збіг, то все у нас буде добре, за словами письменниці, тому що фінал її книги щасливий.

Також Лада Лузіна з ведучим програми «Київ.Вголос» Олегом Борисовим говорили про те, чи є прибутковою сьогодні професія українського письменника. «Нещодавно був День письменника і, почитавши пости своїх колег у Фейсбук, зрозуміла, що моїй радості з цього приводу вони не поділяли. Воно й зрозуміло. Сьогодні перед усіма нами стоять дві проблеми - відсутність інформації. Тобто коли у якогось письменника виходить нова книга, дуже складно донести цю новину до читача. І друга проблема - відсутність мережі продажів. Книгарень з кожним роком стає тільки менше. І це в столиці. А що ж говорити вже про маленькі містечка? Плюс, звичайно, це ціни за книжки, через що не кожен читач може дозволити собі їх придбати», - сказала Лада Лузіна.

Також вона поділилася власним досвідом поширення електронних версій книг в епоху загальної «діджітілізаціі»: «Я дуже швидко відмовилася від такої співпраці. Тому що, ви собі навіть не уявляєте, скільки за це отримують українські письменники. У мене, наприклад, вийшло 36 грн».