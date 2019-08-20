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    Помер уповноважений з питань захисту військових

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    <span>Представник Уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців&nbsp;</span>Олег Трохименко - Помер уповноважений з питань захисту військових
    Представник Уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців Олег Трохименко

    Трохименко боровся за звільнення та повернення з полону українських військових моряків

    З життя пішов представник у справах захисту прав військовослужбовців Олег Трохименко.

    Про це повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

    «Мені важко повірити та змиритися з тим, що з життя передчасно пішов Олег Владиславович Трохименко – мій надійний друг та колега. Він був більше, ніж моїм другом, він був моїм однодумцем, братом, надійним плечем, і під час поїздок на лінію розмежування,і під час судів, де ми разом боролись за свободу наших громадян, перебуваючи на території країни-агресора», - написала Денісова.

    Інших подробиць Денісова не озвучила. 

    За її словами, Трохименко був справжнім патріотом України, який до останнього дня боровся за звільнення та повернення з полону українських військових моряків.

     

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