Помер уповноважений з питань захисту військових



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Представник Уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців Олег Трохименко

Трохименко боровся за звільнення та повернення з полону українських військових моряків

З життя пішов представник у справах захисту прав військовослужбовців Олег Трохименко.

Про це повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

«Мені важко повірити та змиритися з тим, що з життя передчасно пішов Олег Владиславович Трохименко – мій надійний друг та колега. Він був більше, ніж моїм другом, він був моїм однодумцем, братом, надійним плечем, і під час поїздок на лінію розмежування,і під час судів, де ми разом боролись за свободу наших громадян, перебуваючи на території країни-агресора», - написала Денісова.

Інших подробиць Денісова не озвучила.

За її словами, Трохименко був справжнім патріотом України, який до останнього дня боровся за звільнення та повернення з полону українських військових моряків.