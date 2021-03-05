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    Помічницю голови ЦВК зацькували через блог про вібратор. Вона звільнилась

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    Єременко веде особистий блог у Facebook під псевдонімом Bad Mama - Помічницю голови ЦВК зацькували через блог про вібратор. Вона звільнилась

    Єременко веде особистий блог у Facebook під псевдонімом Bad Mama

    Фото: Bad Mama/Facebook

    Коментаторів обурив факт, що працівниця держслужби поділилася інтимними моментами сексуального життя

    Помічниця очільника Центральної виборчої комісії Анжела Єременко опублікувала у своєму блозі допис про секс-іграшку. Через декілька днів вона повідомила, що звільняється з відомства. Причиною цього стало цькування в мережі. Про це Єременко написала у своєму Facebook-блозі під псевдонімом Bad Mama.

    Анжела Єременко в одній зі своїх публікацій розповіла про зламаний вібратор, який їй подарували до Дня Валентина. Така тема викликала шквал негативу у деяких користувачів соцмережі.

    «Мені 30 років, у мене є дитина, я шість років веду цей блог, в моїй книзі приблизно 25 сторінок присвячені темі сексу та питанням, чому наше суспільство жінку, яка відкрито говорить про свої бажання, називає повією. Я написала замальовку про поламаний вібратор, і тепер у мене є сотня коментарів про те, яке я днище, бо я це написала, працюючи в ЦВК», – додала жінка.

    Саме це стало причиною звільнення чиновниці з виборчої комісії.

    «Я звільнилася з ЦВК. По-перше, бо бути відкритою та жартувати над тим, що я хочу – для мене важливіше за будь-яку посаду, тому ще в понеділок я написала заяву. По-друге, та команда комунікації, яку вдалося побудувати, повинна продовжити свою справу, не піддаючись ризикам нових вкидань та атак, а через мене це робити дуже легко», – пояснила вона причини свого рішення.

    Нагадаємо, Главком першим розповів, як Анжела Єременко вчила правильно купувати сексуальні іграшки.

    Теги: ЦВК жінка інтим звільнення
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