  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві 8 березня пройде Марш жінок. Традиціоналісти теж прийдуть, щоб «врятувати феміністок»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гасло цьогорічного заходу&nbsp;&ndash;&nbsp;&laquo;У пандемії жіноче обличчя&raquo; - У Києві 8 березня пройде Марш жінок. Традиціоналісти теж прийдуть, щоб «врятувати феміністок»
    Гасло цьогорічного заходу – «У пандемії жіноче обличчя»
    Ілюстраційне фото

    Заходи в цей день пройдуть не тільки в Києві, а й в Херсоні, Харкові, Запоріжжі, Полтаві, Краматорську, Львові, Івано-Франківську

    У Міжнародний жіночий день 8 березня в Києві на Михайлівській площі о 13.00 буде проходити Марш жінок 2021. Про це повідомляється на сайті події.

    Гасло цьогорічного заходу – «У пандемії жіноче обличчя».

    Організаторами заходу стали: ГО «Марш жінок», міжнародна правозахисна організація Amnesty International Ukraine, некомерційна організація Women's International League for Peace and Freedom, громадська організація Positive Women, неурядова організація Ukrainian Women's Fund, а також громадська організація Insight LGBTQ NGO.

    Як відзначають на сторінці події, пандемія коронавірусу відчутно вплинула на життя людей в усьому світі, і найбільше негативні наслідки пандемії відбилися на жінках.

    «Людство функціонує в умовах пандемії вже один рік. Чому ми досі не говоримо про її вплив на жінок? Чому ми мовчимо про домашнє насильство, рівень якого за часів Covid-19 все росте? Чому ми не говоримо, що в основному на жінок було покладено обов'язок займатися дистанційним навчанням дітей? Що саме жінки змушені виконувати працю по догляду, обсяг якого тільки збільшився, і поєднувати його з роботою? Сьогодні ми відкрито заявляємо: у пандемії жіноче обличчя», – йдеться в описі заходу.

    Що вимагають учасники Маршу жінок цього року:

    • ратифікація Стамбульської конвенції;
    • припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратив роботу;
    • створення безпечних умов праці для жінок, зайнятих у сферах з високим ризиком зараження Covid-19;
    • забезпечення доступу до всіх медичних і профілактичних послуг;
    • відкриття державних шелтерів (притулки для жертв домашнього насильства), в різних регіонах України для жінок, які піддаються домашньому насильству;
    • справедливе розслідування випадків насильства з боку ультраправих організацій.

    Громадська організація EUProstir повідомляє, що заходи в цей день пройдуть не тільки в Києві, а й в Херсоні, Харкові, Запоріжжі, Полтаві, Краматорську, Львові, Івано-Франківську.

    У той же день, 8 березня на Михайлівську площу прийдуть учасники консервативного руху «Традиція і порядок», з власною акцією під назвою «Операція з порятунку феміністок», завдання якої цьогоріч, знайти чоловіконенависницям гарного хлопця.

    «Насправді патріархат любить вас! У цьому році ви можете набратися сміливості, покинути своїх огидних подруг-фемок, одержимих ненавистю до краси і чоловіків, і нарешті сходити на побачення з гарним хлопцем. Ми оголошуємо операцію з порятунку феміністок. У ході заходу будуть працювати мобільні пункти сватання до феміністок», – заявили організатори.

    До слова, напередодні 8 березня родину відомої феміністки почав залякувати прихильник «традиційних цінностей».

    Теги: 8 березня Київ Україна домашнє насильство сім'я Amnesty International жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies