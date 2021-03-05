У Києві 8 березня пройде Марш жінок. Традиціоналісти теж прийдуть, щоб «врятувати феміністок»

Заходи в цей день пройдуть не тільки в Києві, а й в Херсоні, Харкові, Запоріжжі, Полтаві, Краматорську, Львові, Івано-Франківську

У Міжнародний жіночий день 8 березня в Києві на Михайлівській площі о 13.00 буде проходити Марш жінок 2021. Про це повідомляється на сайті події.

Гасло цьогорічного заходу – «У пандемії жіноче обличчя».

Організаторами заходу стали: ГО «Марш жінок», міжнародна правозахисна організація Amnesty International Ukraine, некомерційна організація Women's International League for Peace and Freedom, громадська організація Positive Women, неурядова організація Ukrainian Women's Fund, а також громадська організація Insight LGBTQ NGO.

Як відзначають на сторінці події, пандемія коронавірусу відчутно вплинула на життя людей в усьому світі, і найбільше негативні наслідки пандемії відбилися на жінках.

«Людство функціонує в умовах пандемії вже один рік. Чому ми досі не говоримо про її вплив на жінок? Чому ми мовчимо про домашнє насильство, рівень якого за часів Covid-19 все росте? Чому ми не говоримо, що в основному на жінок було покладено обов'язок займатися дистанційним навчанням дітей? Що саме жінки змушені виконувати працю по догляду, обсяг якого тільки збільшився, і поєднувати його з роботою? Сьогодні ми відкрито заявляємо: у пандемії жіноче обличчя», – йдеться в описі заходу.

Що вимагають учасники Маршу жінок цього року:

ратифікація Стамбульської конвенції;

припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратив роботу;

створення безпечних умов праці для жінок, зайнятих у сферах з високим ризиком зараження Covid-19;

забезпечення доступу до всіх медичних і профілактичних послуг;

відкриття державних шелтерів (притулки для жертв домашнього насильства), в різних регіонах України для жінок, які піддаються домашньому насильству;

справедливе розслідування випадків насильства з боку ультраправих організацій.

Громадська організація EUProstir повідомляє, що заходи в цей день пройдуть не тільки в Києві, а й в Херсоні, Харкові, Запоріжжі, Полтаві, Краматорську, Львові, Івано-Франківську.

У той же день, 8 березня на Михайлівську площу прийдуть учасники консервативного руху «Традиція і порядок», з власною акцією під назвою «Операція з порятунку феміністок», завдання якої цьогоріч, знайти чоловіконенависницям гарного хлопця.

«Насправді патріархат любить вас! У цьому році ви можете набратися сміливості, покинути своїх огидних подруг-фемок, одержимих ненавистю до краси і чоловіків, і нарешті сходити на побачення з гарним хлопцем. Ми оголошуємо операцію з порятунку феміністок. У ході заходу будуть працювати мобільні пункти сватання до феміністок», – заявили організатори.

До слова, напередодні 8 березня родину відомої феміністки почав залякувати прихильник «традиційних цінностей».