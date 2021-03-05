Як у Верховній Раді вітали жінок із 8 березня (фото)

У будівлі Верховної Ради проходить акція «Не в моєму парламенті»

У п’ятницю, 5 березня, у Верховній Раді привітали жінок-нардепів із Міжнародним жіночим днем, буквально «засипавши» їх букетами квітів. Відповідне фото в Раді оприлюднив «Апостроф».

Як видно на знімках, на місцях народних депутатів-жінок розкладені розкішні букети. В основному переважають тюльпани всіляких відтінків і червоні троянди.

Пятниця, 5 березня, у Верховній Раді почалася із заходу, присвяченого 8 березня. У кулуарах другого поверху будівлі стартувала акція «Не в моєму парламенті» – її учасниками стали як народні депутати, так і представники уряду. Ініціаторами кулуарної акції стала заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк разом із Парламентською Асамблеєю Ради Європи.

«Мета акції «Не в моєму парламенті» – привернення уваги до проблеми сексистської поведінки, буллінгу та домагань. У ході заходу народні депутати, члени українського уряду, працівники апарату Верховної Ради та журналісти отримають інформаційні матеріали та ознайомляться з експозицією щодо даних проблем», – йдеться в повідомленні на сайті Верховної Ради.

У Міжнародний жіночий день 8 березня в Києві на Михайлівській площі о 13.00 буде проходити Марш жінок 2021. Гасло цьогорічного заходу – «У пандемії жіноче обличчя».

Заходи в цей день пройдуть не тільки в Києві, а й в Херсоні, Харкові, Запоріжжі, Полтаві, Краматорську, Львові, Івано-Франківську.



