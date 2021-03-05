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    Як у Верховній Раді вітали жінок із 8 березня (фото)

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    Верховну Раду завалили квітами - Як у Верховній Раді вітали жінок із 8 березня (фото)
    Верховну Раду завалили квітами
    Фото: Yan Dobronosov/Facebook

    У будівлі Верховної Ради проходить акція «Не в моєму парламенті»

    У п’ятницю, 5 березня, у Верховній Раді привітали жінок-нардепів із Міжнародним жіночим днем, буквально «засипавши» їх букетами квітів. Відповідне фото в Раді оприлюднив «Апостроф».

    Як видно на знімках, на місцях народних депутатів-жінок розкладені розкішні букети. В основному переважають тюльпани всіляких відтінків і червоні троянди.

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    Як у Верховній Раді вітали жінок із 8 березня (фото)
    Як у Верховній Раді вітали жінок із 8 березня (фото)
    Як у Верховній Раді вітали жінок із 8 березня (фото)
    Як у Верховній Раді вітали жінок із 8 березня (фото)
    Як у Верховній Раді вітали жінок із 8 березня (фото)
    Як у Верховній Раді вітали жінок із 8 березня (фото)
    Як у Верховній Раді вітали жінок із 8 березня (фото)
    Як у Верховній Раді вітали жінок із 8 березня (фото)

    Пятниця, 5 березня, у Верховній Раді почалася із заходу, присвяченого 8 березня. У кулуарах другого поверху будівлі стартувала акція «Не в моєму парламенті» – її учасниками стали як народні депутати, так і представники уряду. Ініціаторами кулуарної акції стала заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк разом із Парламентською Асамблеєю Ради Європи.

    «Мета акції «Не в моєму парламенті» – привернення уваги до проблеми сексистської поведінки, буллінгу та домагань. У ході заходу народні депутати, члени українського уряду, працівники апарату Верховної Ради та журналісти отримають інформаційні матеріали та ознайомляться з експозицією щодо даних проблем», – йдеться в повідомленні на сайті Верховної Ради.

    У Міжнародний жіночий день 8 березня в Києві на Михайлівській площі о 13.00 буде проходити Марш жінок 2021. Гасло цьогорічного заходу – «У пандемії жіноче обличчя».

    Заходи в цей день пройдуть не тільки в Києві, а й в Херсоні, Харкові, Запоріжжі, Полтаві, Краматорську, Львові, Івано-Франківську.

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    Теги: 8 березня Верховна Рада акція жінка
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