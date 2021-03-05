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    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз

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    Помилуватися ілюмінаційними композиціями можна буде до кінця березня - Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Помилуватися ілюмінаційними композиціями можна буде до кінця березня
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Вхід платний, але для жінок знижка у 40%

    Організатори Фестивалю гігантських китайських ліхтарів, який зараз проходить на столичному Співочому полі, готують сюрприз всім жінкам на честь свята 8 березня. Першим відвідувачкам фестивалю даруватимуть весняні квіти.

    А серед всіх гостей буде розіграний знижковий сертифікат на подорожі від партнера заходу, туристичного оператора Pan Ukraine.

    Організатори нагадують, що зараз на столичному Співочому полі можна побачити більш як 300 ілюмінаційних фігур та 30-ти локацій, які розкривають таємничий світ Піднебесної.

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    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз
    Киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз

    Крім гігантських світлових фігур, гостей чекає захоплива шоу-програма та фаєр-шоу у вихідні. А також костюмовані актори – аніматори, атракціони для дорослих і дітей, фуд-корти, тематичні зони з народністю Китаю, майстер-класи та інтерактиви. Помилуватися композиціями можна буде до кінця березня.

    Час роботи виставки: з 17.00 до 22.00

    Де: Співоче поле, Лаврська 33

    Вхід: платний, жінкам знижка -40%.

    Теги: 8 березня вихідні Київ свята жінка квіти
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