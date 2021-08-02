Помічник Зеленського у розпал «деолігархізації» створив фірму з партнером Коломойського

Шефір досі не подав жодної декларації, і продовжує значитися серед співвласників бізнес-структур

Перший помічник президента Сергій Шефір наприкінці липня став співзасновником компанії «Некст Лайн Продакшн», яка займатиметься виробництвом кіно, відеофільмів та телевізійних програм. Інформація оприлюднена в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Як пише bihus.info, дата створення самої компанії – 28 липня. Разом з Сергієм Шефіром серед співвласників значаться його брат Борис, «кварталівський» сценарист та продюсер Андрій Яковлєв та бізнесмен Тімур Міндіч. Останній є співвласником студії «Квартал-95» і бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського.

Окрім близькості до олігарха, Міндіч, судячи з численних журналістських матеріалів, продовжує підтримувати тісні стосунки з президентом і його оточенням. Так, наприклад, у січні журналісти програми «Схеми» розповіли про те, що Володимир Зеленський святкував свій день народження у квартирі Тімура Міндіча на Грушевського в Києві.

Сергій Шефір працює першим помічником Володимира Зеленського зі старту його каденції. Його посада в Офісі президента створена відповідно до указу президента і ним же регламентується. В документі сказано, що перший помічник президента координує роботу Кабінету президента, бере участь у взаємодії з державними органами, здійсненні стратегічного планування поточної діяльності Зеленського, розробці графіку президента, візуванні документів, які подаються президенту на розгляд і здійсненні «інших доручень президента».

При цьому Шефір досі не подав жодної декларації, і продовжує значитися серед співвласників бізнес-структур (в тому числі – і в партнерстві з Міндічем, але ці компанії створювалися до президентства Володимира Зеленського).

Раніше журналісти показували візити Сергія Шефіра до найвпливовіших олігархів. Так, «Схеми» фіксували його візит до офісу Ігоря Коломойського і додому до Ріната Ахметова.

Після активізації заяв щодо необхідності деолігархізації і циклу «антиолігархічних» засідань РНБО Офіс президента формально «відгородився» від великого бізнесу. При цьому вплив топ-олігархів як на окремі рішення Верховної Ради (через вплив на групи депутатів, зокрема і від «Слуги народу»), так і на ключові галузі економіки продовжується.