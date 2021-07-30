Арахамія залякує Зеленського і вміло саботує поїздку президента України в США
Арахамія дає Кремлю прекрасні публічні козирі
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Опытный провокатор
«Ядерный шантажист» Арахамия требует чтобы президент США Байден поговорил с президентом Украины Зеленским «на повышенных тонах» во время его визита в Вашингтон.
Таким образом Арахамия запугивает Зеленского и умело саботирует поездку украинского президента в США.
Своими мечтами о ядерном шантаже всему миру со стороны Украины Арахамия дает Кремлю прекрасные публичные козыри, доказывающие, что Украина это опасное государство над котором нужен международные контроль России.
Джерело: блог Віктора Небоженка