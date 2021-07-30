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    Думки вголос

    Арахамія залякує Зеленського і вміло саботує поїздку президента України в США

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Володимир Зеленський - Арахамія залякує Зеленського і вміло саботує поїздку президента України в США
    Володимир Зеленський

    Арахамія дає Кремлю прекрасні публічні козирі

    Мовою оригіналу

    Опытный провокатор

    «Ядерный шантажист» Арахамия требует чтобы президент США Байден поговорил с президентом Украины Зеленским «на повышенных тонах» во время его визита в Вашингтон.

    Таким образом Арахамия запугивает Зеленского и умело саботирует поездку украинского президента в США.

    Своими мечтами о ядерном шантаже всему миру со стороны Украины Арахамия дает Кремлю прекрасные публичные козыри, доказывающие, что Украина это опасное государство над котором нужен международные контроль России.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: Росія США Володимир Зеленський партія Слуга народу Давид Арахамия
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    Арахамія залякує Зеленського і вміло саботує поїздку президента України в США