Коломойський намагається уникнути відповідальності за відключення сонячної станції TIU Canada

Cуд оголосив перерву в розгляді справи TIU Canada та призначив наступне засідання на 8 вересня

Представники Нікопольського заводу феросплавів, який належить олігарху Ігорю Коломойському, різними способами затягують розгляд справи про незаконне відключення заводом сонячної електростанції ТОВ «Екотехнік Нікополь», власником якої є канадська компанія TIU Canada.

Про це говориться в ухвалі Північного апеляційного господарського суду.

Зокрема, повідомляється, що 23 липня від акціонерного товариства «Нікопольський завод феросплавів» надійшло клопотання до суду про витребування доказів щодо відключення сонячної електростанції.

При цьому НЗФ подав клопотання про відкладення розгляду справи, обґрунтоване тим, що представник заводу оскільки бере участь в іншій судовій справі в цей день.

Водночас суд зазначив, що в силу вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод судові розгляди мають відбуватися упродовж розумного строку і що Нікопольский завод феросплавів має можливість визначити іншого представника, щоб він зявився на засідання суду.

«Відтак, наведені відповідачем у клопотанні про відкладення розгляду справи причини неявки у судове засідання його представника не є поважними. З огляду на вищевикладене, колегія суддів відмовляє у клопотанні представника Акціонерного товариства «Нікопольський завод феросплавів» про відкладення розгляду справи», – зазначається в матеріалах справи.

Разом з тим, суд оголосив перерву в розгляді справи, призначив наступне засідання на 8 вересня і при цьому зобов’язав НЗФ забезпечити явку свого представника на це засідання.

Нагадаємо, в кінці липня директорка TIU Canada Валентина Белякова заявила, що олігарх Ігор Коломойський особисто дав команду керівництву заводу зупинти роботу сонячної станції.

У квітні поточного року експрем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Україна не стане «раєм для інвесторів», як обіцяв президент Володимир Зеленський, поки наближений до нього олігарх Ігор Коломойський рейдерськими способами знищує сектор зеленої енергетики, зокрема створює тиск на канадську компанію TIU Canada.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання щодо виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в зелену енергетику України.

В планах Кабінету міністрів України на найближчі місяці запровадити акцизний податок на продаж «зеленої» електроенергії у розмірі від 3,2% до 40%.