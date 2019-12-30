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    Помпео підтвердив візит в Україну

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    Майк Помпео готує візит в Україну з 3 по 4 січня - Помпео підтвердив візит в Україну
    Майк Помпео готує візит в Україну з 3 по 4 січня

    Держсекретар США відвідає також Білорусь

    Держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що в 2020 році планує поїздку в Україну. Про це він повідомив у Twitter.

    Помпео зазначив, що відвідає також Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр.

    «У передчутті поїздки в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр у новому році, щоб зустрітися з колегами і підтвердити пріоритети США в Європі і Південно-Центральній Азії», - написав Помпео.

    Раніше помічник президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на початку січня 2020 року в Україну з робочим візитом прилетить державний секретар США Майк Помпео.

    Раніше повідомлялось, що держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео готує візит в Україну з 3 по 4 січня. У ході візиту державний секретар проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

    Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що після завершення його дипломатичної місії в Україні, його обов'язки виконуватиме його заступник Христина Квін.

    Білорусь США Казахстан Узбекистан Майк Помпео Кіпр Андрій Єрмак Вільям Тейлор
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