Помпео обговорив з Лавровим «нормандський саміт» і нагадав, що Крим - Україна
«Ми досить довго говорили про Україну», - розповів держсекретар США
Державний секретар США Майк Помпео заявив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим порушувалися питання України і «нормандської зустрічі».
За його словами, велику частину бесіди присвятили «змістовним переговорам» президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Парижі.
«Ми досить довго говорили про Україну... Я пишаюся тим, що наша адміністрація зробила для захисту суверенітету і безпеки цієї країни», - заявив Помпео.
Він також вказав Лаврову, що Крим належить Україні.
До слова, державний секретар США Майк Помпео застеріг міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від втручання в президентські вибори 2020 року.
Раніше повідомлялося, що Білий дім працює над організацією зустрічі американського президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.