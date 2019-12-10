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    Помпео обговорив з Лавровим «нормандський саміт» і нагадав, що Крим - Україна

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    Державний секретар США&nbsp;Майк Помпео зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим - Помпео обговорив з Лавровим «нормандський саміт» і нагадав, що Крим - Україна
    Державний секретар США Майк Помпео зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим

    «Ми досить довго говорили про Україну», - розповів держсекретар США

    Державний секретар США Майк Помпео заявив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим порушувалися питання України і «нормандської зустрічі».

    За його словами, велику частину бесіди присвятили «змістовним переговорам» президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Парижі.

    «Ми досить довго говорили про Україну... Я пишаюся тим, що наша адміністрація зробила для захисту суверенітету і безпеки цієї країни», - заявив Помпео.

    Він також вказав Лаврову, що Крим належить Україні.

    До слова, державний секретар США Майк Помпео застеріг міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від втручання в президентські вибори 2020 року.

    Раніше повідомлялося, що Білий дім працює над організацією зустрічі американського президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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      Крим США Майк Помпео
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