Держсекретар США готовий свідчити у справі імпічменту Трампа



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Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео

Помпео готовий буде надати необхідні документи, «якщо це буде доцільним і цього вимагатиме закон»

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що готовий надати свої свідчення у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Як повідомляє Reuters, про це він заявив під час прес-конференції американського зовнішньополітичного відомства.

Помпео також додав, що готовий буде надати необхідні документи, «якщо це буде доцільним і цього вимагатиме закон».

Держсекретар мав на увазі слухання, які відбуватимуться в Сенаті — верхній палаті американського парламенту. Вони мають початися наступного року, якщо нижня палата — Палата представників — оголосить президенту США імпічмент. Відповідне рішення приймуть 18 грудня.

Демократи, які й ініціювали розслідування у справі імпічменту Трампа, звинувачували Помпео в тому, що він забороняв свідчити працівникам Державного департаменту, а також відмовлявся передавати в Конгрес необхідні для розслідування документи.

Крім того, під час слухань з'ясувалося, що Помпео був у курсі так званої тіньової політики США щодо України, яку курував особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

Як повіломлялось, Палата представників повинна схвалити дві статті імпічменту, за якими звинувачують Трампа.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі назвала імпічмент «одним з найбільш урочистих повноважень, наданих Конституцією», і закликала всіх членів нижньої палати вранці «бути готовими для історичного голосування».

Це буде третій раз, коли президенту загрожує імпічмент за майже 250 років існування США. Жоден президент не був відсторонений від посади, і Трамп, швидше за все, переживе судовий процес у Сенаті, де для його відставки необхідна більшість у дві третини голосів.

Демократи звинувачують президента у зловживанні своїм службовим становищем, пропонуючи Україні почати розслідування проти його політичного конкурента Джо Байдена і утримуючи військову допомогу в якості засобу для досягнення цієї мети. Він також, як стверджується, перешкоджав розслідуванню цієї справи Конгресом.

Якщо голосування відбудеться успішно, документи щодо імпічменту передадуть в Сенат. Однак більшість сенаторів є республіканцями і можуть не підтримати голосування за відставку свого представника з поста президента.