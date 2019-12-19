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    Держсекретар США на початку січня відвідає Україну, - ЗМІ

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    Державний секретар США Майк Помпео, як очікується, відвідає Україну наступного місяця - Держсекретар США на початку січня відвідає Україну, - ЗМІ
    Державний секретар США Майк Помпео, як очікується, відвідає Україну наступного місяця

    Wall Street Journal пише, що Помпео відвідає Київ з 3 по 4 січня

    Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео відвідає Україну з офіційним візитом з 3 по 4 січня.

    Про це пише Wall Street Journal посилаючись на неназваних українських чиновників.

    «Візит Помпео запланований з 3 по 4 січня в Київ, за словами українських чиновників. Очікується, що міністр зустрінеться з президентом України (Володимиром Зеленським), додав один з українських чиновників, зазначивши, що зустріч активно підтримує Білий дім», — пише видання.

    Держсекретар відвідає Україну в знак підтримки Києва Вашингтоном, ця поїздка буде першою для Помпео на посаді глави американської дипломатії.

    WSJ зазначає, що посадові особи Держдепартаменту, у свою чергу, не підтвердили плани містера Помпео щодо цієї поїздки.

    Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що готовий надати свої свідчення у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

    США міністр Майк Помпео
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