Держсекретар США на початку січня відвідає Україну, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державний секретар США Майк Помпео, як очікується, відвідає Україну наступного місяця

Wall Street Journal пише, що Помпео відвідає Київ з 3 по 4 січня

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео відвідає Україну з офіційним візитом з 3 по 4 січня.

Про це пише Wall Street Journal посилаючись на неназваних українських чиновників.

«Візит Помпео запланований з 3 по 4 січня в Київ, за словами українських чиновників. Очікується, що міністр зустрінеться з президентом України (Володимиром Зеленським), додав один з українських чиновників, зазначивши, що зустріч активно підтримує Білий дім», — пише видання.

Держсекретар відвідає Україну в знак підтримки Києва Вашингтоном, ця поїздка буде першою для Помпео на посаді глави американської дипломатії.

WSJ зазначає, що посадові особи Держдепартаменту, у свою чергу, не підтвердили плани містера Помпео щодо цієї поїздки.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що готовий надати свої свідчення у справі імпічменту президента Дональда Трампа.