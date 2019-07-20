Попса, реп та «Свати». Політолог розказав про сучасну зброю «руського міра»



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Левусь: Ідеологи «руского міра» не прорахували спроттив українського громадянського волонтерського руху, який відстояв інформаційний простір

Концепт «руского міра» більш гуманітарний і він доволі живучий. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив політолог і співведучий програми «Блеск и нищета русского мира» редакції іномовлення Українського радіо Дмитро Левусь.

«Українське середовище виявилось компліментарним саме до російськомовного культурного продукту низького ґатунку», - вважає політолог. До «руско-мірского» інформаційного продукту він щараховує всілякі серіали, на кшталт «Сватів», російськомовну попсу і реп. Але, на думку Левуся, Україна спромоглася на ці виклики відповісти.

«Більше того є розуміння в суспільстві цієї загрози існування «руского міра» на побутовому рівні, у культурі низького ґатунку. Суспільство тиснуло на законодавця на прийняття закону про нормальне функціонування української мови як державної в незалежній Україні, про квотування музики і виконавців, тобто все так, як є у всьому світі», - зазначив політолог.

Але додав, що окрім цього культурного поля, є ще телебачення і радіо, які формують смаки людей. Там ще не проведена демонополізація, деолігархізація.

Левусь вважає, що в інформаційному плані ситуація не настільки погана, як можна було б подумати. «У 2014 році наша історія могла закінчитися набагато більш швидко, ніж ми можемо навіть собі уявити. Тоді за великим рахунком ми відстояли свій інформаційний простір. Це трапилося через те, що до 2014 року у нас інформаційний простір формувався окремо від Росії, попри низькопробні російські серіали, телеканали, родинні зв’язки. І саме цей момент не був прорахований російськими аналітиками і ідеологами «руского міра». Вони за інерцією вважали, що українці – це ті самі росіяни тільки неправильні, і які говорять смішним акцентом. Більше того, вони не прорахували зусилля українського громадянського волонтерського руху, який і відстояв тоді інформаційний простір», - резюмував Левусь.