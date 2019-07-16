Українці телевізору вірять більше, ніж власним очам

Ніякі факти, ніякі цифри не працюють. Телевізор наше фсьо

Парадокс. Народ телевізору вірить більше, ніж власним очам. Одна моя родичка просить: ну от по телевізору подивилася,а ти розкажи як там воно насправді. Я з фактами в руках докладно пояснюю їй проблему. Після цього пояснення вона махає рукою і видає мені монолог з телевізора. Я лише дивуюся: якщо ти віриш телевізору більше, ніж моїм фактам, то для чого ти мене просиш пояснити?

Ще вона каже про зубажіння. «Ти знає як люди живуть?» - питає вона мене з певною долею пафосу. Я пропоную їй визирнути у вікно, де весь двір заставлений автомобілями. «Ну це в нас, - каже вона, - але ж не всюди такі двори». Вона живе у звичайному середньостатистичному будинку. Тобто він є типовим для Києва.

«Ти послухай що люди кажуть», - пропонує вона мені. «Люди різне кажуть», - відповідаю я, - в тому числі повторюють те, що їм телевізор розповів. А він надто багато бреше».

Вона знову заводить мову про те, як все погано стало. Ніякі факти, ніякі цифри не працюють. Телевізор наше фсьо.

Джерело: блог Юрія Луканова

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