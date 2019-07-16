Нацрада просить NewsOne підготувати документи для перевірки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нацрада в кінці липня проведе позапланову перевірку каналу NewsOne

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 22-23 липня проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne.

У зв'язку з цим Нацрада просить ліцензіата забезпечити умови для її проведення, повідомляє пресслужба регулятора.

«Національна рада повідомляє ТОВ «Новини 24 години» (NewsOne), що відповідно до рішення Національної ради від 09.07.2019 № 689 у період із 22.07.2019 по 23.07.2019 буде проведено позапланову виїзну перевірку товариства з обмеженою відповідальністю «Новини 24 години»... Просимо забезпечити умови для проведення перевірки й завчасно підготувати документи та їхні копії, необхідні для долучення до матеріалів перевірки», - йдеться у повідомленні.

При цьому в Нацраді звернули увагу на те, що відповідно до порядку здійснення моніторингу, виїзні перевірки проводяться за місцезнаходженням ліцензіата, вказаним у ліцензії.

Згідно з даними Держреєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, редакція NewsОne знаходиться по вулиці Польовій, 21 у місті Києві. Такою є юридична і фактична адреса мовника.

Нагадаємо, 7 липня російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що 12 липня телеканал «Россия 1» проведе телеміст із телеканалом NewsOne, який офіційно належить члену «Опозиційної платформи - За життя» Тарасу Козаку.

Через підготовку телемосту Генеральна прокуратура України відкрила кримінальну справу про спробу вчинення державної зради. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у СБУ і ГПУ є досить доказів, щоб Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції на NewsOne.

8 липня NewsOne повідомив про скасування телемосту через "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їхніх близьких". А 9 липня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України призначила перевірку NewsOne.

Джерело: Укрінформ