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    Популярний український курорт пішов під воду після шторму (фото, відео)

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    Через сильний шторм ширина пляжів значно зменшилася - Популярний український курорт пішов під воду після шторму (фото, відео)
    Через сильний шторм ширина пляжів значно зменшилася

    Азовське море стало неспокійним – вода підбирається до баз відпочинку на Федотовій косі

    Із 6 грудня на популярному українському курорті Кирилівка в Запорізькій області не вщухає потужний шторм. З'явилися фото наслідків негоди.

    Відповідні кадри опубліковані на сайті mv.org.ua.


    У Кирилівці зберігається штормовий вітер, його пориви досягають 15-20 м/с. Вода підбирається до баз відпочинку на Федотовій косі.

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    Популярний український курорт пішов під воду після шторму (фото, відео)
    Популярний український курорт пішов під воду після шторму (фото, відео)
    Популярний український курорт пішов під воду після шторму (фото, відео)
    Популярний український курорт пішов під воду після шторму (фото, відео)
    Популярний український курорт пішов під воду після шторму (фото, відео)
    Популярний український курорт пішов під воду після шторму (фото, відео)
    Популярний український курорт пішов під воду після шторму (фото, відео)

    Хвилі у ці дні досягали близько 1,5 метра. Вони заливали берег. Через це ширина пляжів значно зменшилася. Вода підійшла до набережної і будівель на ній.

    Теги: вода Азовське море Запорізька область шторм вітер море
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