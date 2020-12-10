Популярний український курорт пішов під воду після шторму (фото, відео)

Азовське море стало неспокійним – вода підбирається до баз відпочинку на Федотовій косі

Із 6 грудня на популярному українському курорті Кирилівка в Запорізькій області не вщухає потужний шторм. З'явилися фото наслідків негоди.



Відповідні кадри опубліковані на сайті mv.org.ua.



У Кирилівці зберігається штормовий вітер, його пориви досягають 15-20 м/с. Вода підбирається до баз відпочинку на Федотовій косі.

Хвилі у ці дні досягали близько 1,5 метра. Вони заливали берег. Через це ширина пляжів значно зменшилася. Вода підійшла до набережної і будівель на ній.