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    Потужний шторм в Азовському морі відрізав шлях до резиденції президента в заповіднику Бирючий острів

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    Негода в регіоні буде вирувати не менше трьох діб - Потужний шторм в Азовському морі відрізав шлях до резиденції президента в заповіднику Бирючий острів
    Негода в регіоні буде вирувати не менше трьох діб

    Пориви вітру в Кирилівці досягають 25−30 метрів в секунду

    У Запорізькій області через сильний шторм в акваторії Азовського моря затопило дорогу до президентської резиденції в заповіднику Бирючий острів.

    Зазначається, що пориви вітру в Кирилівці досягають 25−30 метрів в секунду.

    «Двометрові хвилі наступають на берег, перемиваючи дорогу, яка з'єднує материк із заказником», – повідомляє ТСН.

    Шторм затоплює бази відпочинку і кафе на узбережжі.

    Синоптики повідомляють, що негода в регіоні буде вирувати не менше трьох діб.

    За даними Укргідрометцентру, вдень 7 грудня на акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25−30 м/с, висота хвиль 15−20 дм, швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

    Нагадаємо, 5 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала про серйозне погіршення погодних умов акваторіях Чорного і Азовського морів.

    Теги: Азовське море шторм негода
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