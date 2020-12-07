Потужний шторм в Азовському морі відрізав шлях до резиденції президента в заповіднику Бирючий острів

Негода в регіоні буде вирувати не менше трьох діб

Пориви вітру в Кирилівці досягають 25−30 метрів в секунду

У Запорізькій області через сильний шторм в акваторії Азовського моря затопило дорогу до президентської резиденції в заповіднику Бирючий острів.

Зазначається, що пориви вітру в Кирилівці досягають 25−30 метрів в секунду.

«Двометрові хвилі наступають на берег, перемиваючи дорогу, яка з'єднує материк із заказником», – повідомляє ТСН.

Шторм затоплює бази відпочинку і кафе на узбережжі.

Синоптики повідомляють, що негода в регіоні буде вирувати не менше трьох діб.

За даними Укргідрометцентру, вдень 7 грудня на акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25−30 м/с, висота хвиль 15−20 дм, швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Нагадаємо, 5 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала про серйозне погіршення погодних умов акваторіях Чорного і Азовського морів.