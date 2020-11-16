Біля Запоріжжя масово гине хамса (відео)

У Молочному лимані на Запоріжжі виявили мор риби

У ході обстеження водойми на одному квадратному метрі зафіксували від 300 до 500 мертвих рибин

У Запорізькій області в Молочному лимані працівники рибоохоронного патруля виявили масову загибель азовської хамси.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства рибного господарства.

Так, працівники Азовського рибоохоронного патруля виявили загибель риб сьогодні, 16 листопада, під час рейду у Молочному лимані, що поблизу смт Кирилівка на Запоріжжі.

Під час обстеження 64 метрів ділянки водойми та її прибережної захисної смуги на одному квадратному метрі виявили від 300 до 500 загиблих риб.

Про факт загибелі риби для встановлення причин її мору Держрибагентство поінформувало працівників Приазовського національного природного парку та Кирилівської селищної ради.

Інспекція має встановити причину мору риби. Пов’язано це може бути, наприклад, із забрудненням води.

До слова, на початку жовтня на Миколаївщині сталося екологічне лихо: теж почала гинути риба, а люди залишились ще й без води.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Азовському морі прикордонники врятували дельфіна із сіток браконьєрів.