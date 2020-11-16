  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля Запоріжжя масово гине хамса (відео)

    • Розсилка
    У Молочному лимані на Запоріжжі виявили мор риби - Біля Запоріжжя масово гине хамса (відео)
    У Молочному лимані на Запоріжжі виявили мор риби

    У ході обстеження водойми на одному квадратному метрі зафіксували від 300 до 500 мертвих рибин

    У Запорізькій області в Молочному лимані працівники рибоохоронного патруля виявили масову загибель азовської хамси.

    Про це повідомляє пресслужба Державного агентства рибного господарства.

    Так, працівники Азовського рибоохоронного патруля виявили загибель риб сьогодні, 16 листопада, під час рейду у Молочному лимані, що поблизу смт Кирилівка на Запоріжжі.

    Під час обстеження 64 метрів ділянки водойми та її прибережної захисної смуги на одному квадратному метрі виявили від 300 до 500 загиблих риб.

    Про факт загибелі риби для встановлення причин її мору Держрибагентство поінформувало працівників Приазовського національного природного парку та Кирилівської селищної ради.

    Інспекція має встановити причину мору риби. Пов’язано це може бути, наприклад, із забрудненням води.

    До слова, на початку жовтня на Миколаївщині сталося екологічне лихо: теж почала гинути риба, а люди залишились ще й без води.

    Нагадаємо, наприкінці вересня в Азовському морі прикордонники врятували дельфіна із сіток браконьєрів. 

     

    Теги: Запоріжжя Азовське море інспекція риба природа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies