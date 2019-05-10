Порошенко дав свідчення в справах Майдану
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Порошенко дав відповіді на додаткові запитання
Діючий президент України Петро Порошенко повторно надав свідчення Генпрокуратурі у справі про розстріли на Майдані.
Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні повторно надав свідчення прокурорам у розслідуванні справи щодо злочинів проти учасників Революції Гідності на Майдані у 2014 році. Сподіваюсь, мої відповіді на додаткові запитання допоможуть у завершенні слідства», - написав він.
Порошенко зазначив, що ця справа надзвичайно важлива для українського суспільства.
«Переконаний, всі винні мають бути обов`язково покарані», - підкреслив президент.
Як повідомлялося, Порошенко не прийшов на допит в ГПУ.
«Про причини неявки, ні про прохання про можливість перенесення ніхто не повідомив», - поінформував начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.
Раніше Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня.
Горбатюк заявив, що після припинення президентських повноважень Петра Порошенка приведуть на допит до Генеральної прокуратури силоміць.