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    Суспільство

    У Генпрокуратурі планують силоміць привести Порошенка на допит

    • Розсилка
    Також Петру Порошенку погрожують у Генпрокуратурі штрафом - У Генпрокуратурі планують силоміць привести Порошенка на допит
    Також Петру Порошенку погрожують у Генпрокуратурі штрафом

    Силовий привід планують застосувати після закінчення президентських повноважень Порошенка

    Начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що після припинення президентських повноважень Петра Порошенка приведуть на допит до Генеральної прокуратури силоміць. Про це він Горбатюк сказав журналістам біля будівлі слідчого підрозділу ГПУ, повідомляють «Українські Новини».

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    «На сьогодні (силовий) привід не можна застосувати... Якщо закінчаться повноваження, то ми будемо звертатися до суду про застосування до нього (Порошенка) приводу», - сказав він.

    Також, зі слів Горбатюка, якщо Порошенко повторно не прийде на допит, то ГПУ буде звертатися до суду для накладення на нього штрафу за неявку.

    Як повідомлялося, Порошенко не прийшов на допит в ГПУ. «Про причини неявки, ні про прохання про можливість перенесення ніхто не повідомив», - поінформував начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк

    Раніше Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня.

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