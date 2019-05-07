Порошенко не прийшов на допит у Генпрокуратуру



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Петра Порошенка викликали для допиту у справах про злочини проти євромайданівців

Чинного президента України викликали 7 травня до ГПУ на допит щодо злочинів проти євромайданівців

Президент України Петро Порошенко не прибув на допит в ГПУ у справі щодо злочинів проти євромайданівців. Про це повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає УНН.

«На жаль, свідок на допит не прийшов. Зі слідчим ніхто не зв’язався. Не повідомили ні про причини неявки, ні про прохання про можливість перенесення. Цього не відбулося. На жаль, свідок на допит не прийшов. Зі слідчим ніхто не зв’язався. Не повідомили ні про причини неявки, ні про прохання про можливість перенесення. Цього не відбулося.Він викликався для того, щоб слідчі задали додаткові запитання стосовно подій 18 лютого, 19 лютого і 1 грудня, а також стосовно того, що з часу першого допиту в листопад 2016 року Петро Олексійович (Порошенко, - ред.) декілька коментарів щодо Майданівських подій давав, в яких містились дані, яких він не надавав під час першого допиту, а також, на жаль, впродовж 2,5 років він не підписав протокол першого допиту», - повідомив Горбатюк.

Як повідомлялось, вчора начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк підтвердив інформацію, про те, що президента України Петра Порошенка викликають 7 травня до ГПУ на допит щодо злочинів проти євромайданівців.

Також від Порошенка очікували підписання протоколу допиту, який відбувся в листопаді 2016 року.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Водночас адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила завершення розслідування. Горбатюк заперечив заяву генпрокурора про завершення досудового слідства щодо винних у розстрілах на Майдані.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані.

До слова, у Раді зареєстрували законопроект про заборону пропаганди «Беркуту».

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.

Нагадаємо також, що Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України готує підозру президенту України 2005 – 2010 років Віктору Ющенку.