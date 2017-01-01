Порошенко і Грібаускайте обговорили перспективи «плану Маршала» для України

Порошенко подякував Грібаускайте за підтримку України

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Литви Далею Грібаускайте обговорили перспективи «плану Маршалла» для України. Про це Порошенко сказав під час спільної з Грібаускайте прес-конференції у Вільнюсі. «Ми приділили увагу перспективам просування ініційованого нашими литовськими друзями «плану



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Петро Порошенко і Даля Грібаускайтє

Порошенко подякував Грібаускайте за підтримку України

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Литви Далею Грібаускайте обговорили перспективи «плану Маршалла» для України.

Про це Порошенко сказав під час спільної з Грібаускайте прес-конференції у Вільнюсі.

«Ми приділили увагу перспективам просування ініційованого нашими литовськими друзями «плану Маршалла», європейського плану реформ для України. Ми дуже вдячні за цю ініціативу. Це не просто програма допомоги, це програма підтримки системних реформ України у різних галузях і секторах. Така допомога є надзвичайно вчасною і безумовно важливою для України», - сказав Порошенко.

Як відомо, сьогодні Петро Порошенко з робочим візитом перебуває у Литві. Зранку Порошенко і Грібаускайте провели зустріч віч-на-віч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва хоче передати Україні зброю на майже 2 млн євро.