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    Порошенко і Грібаускайте проводять зустріч віч-на-віч

    По закінченню переговорів глави держав зустрінуться з представниками ЗМІ
    У Вільнюсі розпочалася зустріч президента України Петра Порошенка та президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте. Про це повідомляє прес-служба глави Української держави. Як зазначається, зустріч проходить у форматі віч-на-віч.   Після переговорів відбудеться Десяте засідання Ради президентів України та Литви, за
    • Сьогодні, 10:59
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    <span>Петро Порошенко і Даля&nbsp;Грібаускайтє</span>
    Петро Порошенко і Даля Грібаускайтє

    По закінченню переговорів глави держав зустрінуться з представниками ЗМІ

    У Вільнюсі розпочалася зустріч президента України Петра Порошенка та президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте.

    Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

    Як зазначається, зустріч проходить у форматі віч-на-віч.

     


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    Після переговорів відбудеться Десяте засідання Ради президентів України та Литви, за результатами якого буде підписано низку документів про двостороннє співробітництво.

    Глави двох держав також зустрінуться з представниками ЗМІ.

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