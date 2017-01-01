Порошенко і Грібаускайте проводять зустріч віч-на-віч

По закінченню переговорів глави держав зустрінуться з представниками ЗМІ

У Вільнюсі розпочалася зустріч президента України Петра Порошенка та президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте. Про це повідомляє прес-служба глави Української держави. Як зазначається, зустріч проходить у форматі віч-на-віч. Після переговорів відбудеться Десяте засідання Ради президентів України та Литви, за



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко і Даля Грібаускайтє

По закінченню переговорів глави держав зустрінуться з представниками ЗМІ

У Вільнюсі розпочалася зустріч президента України Петра Порошенка та президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

Як зазначається, зустріч проходить у форматі віч-на-віч.





Після переговорів відбудеться Десяте засідання Ради президентів України та Литви, за результатами якого буде підписано низку документів про двостороннє співробітництво.

Глави двох держав також зустрінуться з представниками ЗМІ.