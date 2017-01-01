Порошенко і Грібаускайте проводять зустріч віч-на-віч
- Сьогодні, 10:59
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Петро Порошенко і Даля Грібаускайтє
По закінченню переговорів глави держав зустрінуться з представниками ЗМІ
У Вільнюсі розпочалася зустріч президента України Петра Порошенка та президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте.
Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.
Як зазначається, зустріч проходить у форматі віч-на-віч.
Після переговорів відбудеться Десяте засідання Ради президентів України та Литви, за результатами якого буде підписано низку документів про двостороннє співробітництво.
Глави двох держав також зустрінуться з представниками ЗМІ.