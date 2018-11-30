Порошенко і Трюдо скоординували позиції щодо захисту України напередодні саміту G20



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Трюдо наголосив, що Канада повністю підтримує Україну, її територіальну цілісність

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Президент Порошенко поінформував про вчинений Росією відкритий акт агресії проти українських кораблів в районі Керченської протоки, збільшення кількості російської військової техніки на кордоні та здійснені Україною у відповідь кроки з метою деескалації російської агресії, включно із запровадженням воєнного стану.

Прем’єр Трюдо наголосив, що Канада повністю підтримує Україну, її територіальну цілісність, свободу навігації і засуджує агресивні дії Росії.

Президент України закликав цивілізований світ збільшити тиск на Росію для звільнення українських моряків, які за міжнародним правом вважаються військовополоненими.

Співрозмовники також скоординували позиції щодо захисту України напередодні Саміту Великої Двадцятки, який відбудеться в аргентинському Буенос-Айресі.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії в Азовському морі.