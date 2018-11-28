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    Держсекретар США пообіцяв Україні військову допомогу, - Порошенко

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    Петро Порошенко розповів, що Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту суверенітету - Держсекретар США пообіцяв Україні військову допомогу, - Порошенко
    Петро Порошенко розповів, що Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту суверенітету

    США нададуть повну допомогу, в тому числі військову допомогу, із захисту суверенітету України

    Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії в Азовському морі.

    Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю каналу CNN.

    «Під час телефонної розмови з Майком Помпео він пообіцяв мені, що США нададуть повну допомогу, в тому числі військову допомогу, із захисту суверенітету України», - сказав Порошенко.

    Він також заявив, що, згідно з розвідувальною інформацією, яка надходить зокрема й від джерел у НАТО, Росія концентрує велику кількість військ уздовж українського кордону.

    «У нас є всі докази цього», - підкреслив президент.

    Як стало відомо вранці 26 листопада в акваторію Чорного моря відправився військовий літак США.

    Раніше повідомлялося, що Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.

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