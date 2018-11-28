Держсекретар США пообіцяв Україні військову допомогу, - Порошенко



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Петро Порошенко розповів, що Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту суверенітету

США нададуть повну допомогу, в тому числі військову допомогу, із захисту суверенітету України

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії в Азовському морі.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю каналу CNN.

«Під час телефонної розмови з Майком Помпео він пообіцяв мені, що США нададуть повну допомогу, в тому числі військову допомогу, із захисту суверенітету України», - сказав Порошенко.

JUST IN: Ukraine’s President @poroshenko tells me that during a phone call with Mike Pompeo, the U.S. Secretary of State pledged “full assistance, including military assistance,” to protect Ukrainian sovereignty. pic.twitter.com/DyoKE9ipPq — Christiane Amanpour (@camanpour) 27 листопада 2018 р.

Він також заявив, що, згідно з розвідувальною інформацією, яка надходить зокрема й від джерел у НАТО, Росія концентрує велику кількість військ уздовж українського кордону.

«У нас є всі докази цього», - підкреслив президент.

Як стало відомо вранці 26 листопада в акваторію Чорного моря відправився військовий літак США.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.