Держсекретар США пообіцяв Україні військову допомогу, - Порошенко
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Розсилка
США нададуть повну допомогу, в тому числі військову допомогу, із захисту суверенітету України
Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії в Азовському морі.
Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю каналу CNN.
«Під час телефонної розмови з Майком Помпео він пообіцяв мені, що США нададуть повну допомогу, в тому числі військову допомогу, із захисту суверенітету України», - сказав Порошенко.
JUST IN: Ukraine’s President @poroshenko tells me that during a phone call with Mike Pompeo, the U.S. Secretary of State pledged “full assistance, including military assistance,” to protect Ukrainian sovereignty. pic.twitter.com/DyoKE9ipPq— Christiane Amanpour (@camanpour) 27 листопада 2018 р.
Він також заявив, що, згідно з розвідувальною інформацією, яка надходить зокрема й від джерел у НАТО, Росія концентрує велику кількість військ уздовж українського кордону.
«У нас є всі докази цього», - підкреслив президент.
Як стало відомо вранці 26 листопада в акваторію Чорного моря відправився військовий літак США.
Раніше повідомлялося, що Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.