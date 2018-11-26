Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна



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Дональд Трамп і Володимир Путін

Конгресмен наголосив, що агресія Москви є прямою загрозою інтересам національної безпеки США

США повинні стати пліч-о-пліч з Україною через явне порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.

Про це заявив член Палати представників Конгресу США від Республіканської партії, співголова Українського конгресового кокуса Брайан Фіцпатрік.

«Кричуще порушення Росією міжнародного права в Азовському морі і її провокаційна атака на суверенітет України абсолютно неприйнятні. Росія повинна негайно відновити свободу пересування через Керченську протоку, щоб дозволити українським суднам вільно використовувати українські порти», - йдеться у його заяві.

Фіцпатрік наголосив, що агресія Москви є прямою загрозою інтересам національної безпеки США.

«Я закликаю президента і адміністрацію притягнути до відповідальності Владіміра Путіна на наступному тижні на саміті G20. Ми повинні стати пліч-о-пліч з українцями», - додав конгресмен.

Варто зазначити, що з боку американської виконавчої влади - Держдепу, Білого дому або посольства США - офіційної реакції на останні дії Росії на Азові досі немає.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО винести окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

ЗМІ опублікували аудіозаписи, на яких чути, як російські військові вимагали від українських моряків у Азовському морі виходити на палуби кораблів із піднятими руками, інакше погрожували стріляти на ураження.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.