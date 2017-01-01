«Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» $16 млрд за транзит газу
- Вчора, 18:23
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Рішення щодо позову «Нафтогазу» очікується 28 лютого 2018 року
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вимагає $16 млрд від російського газового монополіста «Газпром»
Про це повідомляє у Twitter прес-служба «Нафтогазу».
«Нафтогаз» вимагає до $16 млрд у арбітражі за транзитним контрактом; рішення очікується 28 лютого 2018 року», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні НАК «Нафтогаз України» виграла Стокгольмський арбітраж у російського «Газпрому» за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями.
Суд повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на суму 56 млрд доларів за 2012-2017 роки.
Стокгольмський арбітраж також знизив ціну газу для НАК «Нафтогаз України», що купується у «Газпрому», на 27,4% - до $352 з $485 за 1 тис. куб. м.