  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко передав генсеку ООН ноту про непродовження договору про дружбу з РФ

    • Розсилка
    <span>Петро Порошенко і Антоніу Гутерріш</span> - Порошенко передав генсеку ООН ноту про непродовження договору про дружбу з РФ
    Петро Порошенко і Антоніу Гутерріш

    Нота буде розповсюджена як офіційний документ Генасамблеї і Ради Безпеки ООН

    Президент України Петро Порошенко передав Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутерріш ноту щодо рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією.

    Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко.

    «Президент передав Генеральному секретареві ООН ноту щодо рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією», - написав Цеголко.

    Він також додав, що «наша нота буде розповсюджена як офіційний документ Генасамблеї і Ради Безпеки ООН».

    Нагадаємо, 30 серпня у МЗС підготували пакет документів про розрив договору з Росією.

    17 вересня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 6 вересня щодо припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією, підписаного 31 травня 1997 року.

    Міністерство закордонних справ України 22 вересня надіслало Росії повідомлення про непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство.

    Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною та Російською Федерацією було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з умовами договору, сторони зобов'язувалися, зокрема «поважати територіальну цілісність і суверенітет» одне одного й «підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів».

    Читайте також
    Петро Порошенко Росія ООН Генсек ООН президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ