Порошенко передав генсеку ООН ноту про непродовження договору про дружбу з РФ



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Петро Порошенко і Антоніу Гутерріш

Нота буде розповсюджена як офіційний документ Генасамблеї і Ради Безпеки ООН

Президент України Петро Порошенко передав Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутерріш ноту щодо рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко.

«Президент передав Генеральному секретареві ООН ноту щодо рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією», - написав Цеголко.

Він також додав, що «наша нота буде розповсюджена як офіційний документ Генасамблеї і Ради Безпеки ООН».

Президент передав Генеральному секретареві ООН ноту щодо рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією. Наша нота буде розповсюджена як офіційний документ Генасамблеї і Ради Безпеки ООН. pic.twitter.com/0b9cKNkvE4 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 вересня 2018 р.

Нагадаємо, 30 серпня у МЗС підготували пакет документів про розрив договору з Росією.

17 вересня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 6 вересня щодо припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією, підписаного 31 травня 1997 року.

Міністерство закордонних справ України 22 вересня надіслало Росії повідомлення про непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство.

Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною та Російською Федерацією було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з умовами договору, сторони зобов'язувалися, зокрема «поважати територіальну цілісність і суверенітет» одне одного й «підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів».